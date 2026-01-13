歌后彭佳慧首度演繹懸疑劇主題曲 配唱過程面對自己的恐懼

【緯來新聞網】雙語金曲歌后彭佳慧受邀為懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，這次是她首次演繹懸疑劇的歌曲，她把自己的聲音放入懸疑劇中該如何詮釋視為一大挑戰，和負責製作的金曲製作人陳建騏討論了很久，最終她選擇把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺的情況來演唱，雖然完美呈現歌曲的氛圍，但她坦承唱完這首歌，心情是低落的，「因為情緒被拉得很深、很底層，在那幾個小時的配唱過程中，我必須非常真實、也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」

彭佳慧演唱影集《那些你不知道的我》同名主題曲。（圖／索尼提供）

由安竹間導演執導，集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如等實力與新生代演員，Ozone成員林佳辰特別演出的懸疑影集《那些你不知道的我》，以青春懸疑為主軸，講述AI公司實習生們協助警方調查一位當紅偶像被黑粉威脅為殺人嫌疑者的故事。隨著劇情層層推進，揭密了錯綜複雜的人物關係，與每個角色不同於表面之下所隱藏的內心傷痕。



而同名主題曲，由金曲歌后彭佳慧演唱、金曲製作人陳建騏製作，導演安竹間填詞，志祥、楊展鴻、王耀建、佳旺、葉秉桓和林樂偉等共同作曲，彭佳慧表示，第一次聽到Demo時，一聽到作曲人佳旺的聲音，就立刻對這首歌產生了強烈的渴望，很想把它完整聽完，「感覺到這是一首為懸疑影集而寫的歌，會忍不住想，如果換成彭佳慧來詮釋，這首歌會變成什麼樣子？」她說：「我一直覺得，在懸疑劇裡，歌手的聲音就像是在詮釋一個角色。」於是和製作人陳建騏深聊許久。



陳建騏希望彭佳慧「笑著唱」，如同是一種恐怖片的畫面：殺手在結束一條生命後，嘴角是上揚的，冷靜地看著對方慢慢失去呼吸。彭佳慧說：「聽完他的形容，我心裡其實很猶豫，也懷疑自己能不能做到。」因此在配唱時，她想像自己半夜失眠、想找人說話，卻感到虛弱又無助的狀態。於是她把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺，她說：「不是完全失控，也不是完全清醒，而是在現實與游離之間擺盪。那種狀態，可能在隔天醒來時，你會回想起來，卻說不清是真實還是夢境。」她希望這首歌帶給大家對自己、對恐懼，甚至對可能即將失去的一切，有一種無法緊緊抓住的感覺，「每個人都有需要正向力量的時候，也有虛弱的時候，而透過這首歌，能誠實地面對自己、面對歌詞，把那些脆弱放進音樂裡。」



自從去年在台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，彭佳慧展開各地的巡迴演唱會，各方演出邀約不斷，尾牙季同樣大受歡迎，不過她仍不忘已維持長達20年以上的醫院公益巡迴演出，用歌聲為辛苦的醫護人員和病患加油打氣。而一過完農歷年，她的巡演要再次啟動，在馬來西亞雲頂開唱，她請大家期待，並準備和她一起迎接出道30週年。彭佳慧演唱影集《那些你不知道的我》同名主題曲，1月13日數位上架。

