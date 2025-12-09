歌后惡夢終止? 曹雅雯瘋狂粉絲無視保護令再犯 高雄收押

金曲歌后曹雅雯長期遭受女粉絲跟蹤騷擾的困擾終於獲得暫時緩解。（圖／TVBS）

金曲歌后曹雅雯的夢魘，終於暫時畫下句點!因為一名新加坡籍劉姓瘋狂女粉絲持續跟蹤騷擾，曹雅雯雖然獲得法院核發的跟騷保護令，但這名粉絲完全無視法令，持續在曹雅雯的公開活動上現蹤、緊盯，日前，這名粉絲再度現身高雄的演出會場，警方獲報到場將她逮捕，目前法院已裁定收押獲准。

12月3日晚間，曹雅雯出席高雄長庚醫院活動時，經常騷擾她的劉姓女粉絲又再度出現，嚇得曹雅雯立即報警。警方到場後將這名新加坡籍女子逮捕並帶回警局。由於曹雅雯持有保護令，而劉姓女子的行為已違反跟騷法，法院因此裁定將其收押。

曹雅雯在社群媒體上發文表示自己終於可以好好睡一覺了。她的律師發表聲明指出，劉姓女子雖已遭有罪判決，卻仍持續滯留台灣，並多次出現在公開場合。除了12月3日的事件外，11月底該女子也曾出現在衛武營表演場地。早在去年，曹雅雯就已多次受到這位瘋狂粉絲的騷擾，造成生活上極大困擾。當時曹雅雯雖已求助警方並由司法進行審理，但對方仍持續透過社群媒體、電子郵件等方式滲透藝人的生活圈。

曹雅雯出席活動時，劉姓女粉絲也現身會場，嚇得曹雅雯立即報警，警方依違反跟騷法逮捕。（圖／TVBS）

據了解，劉姓女子今年4月從新加坡入境台灣。因騷擾情況嚴重，新北地院曾判處她6個月徒刑得易科罰金，並在執行完畢後驅逐出境。然而，劉姓女子繳納罰金後仍滯留台灣。10月中，另一件騷擾案件中，台北地院判她50天拘役，但在尚未接獲執行通知前，她又南下高雄繼續出現在有曹雅雯的場合。

橋檢襄閱檢察官顏郁山表示，訊問後認為劉姓女子有反覆實施違反保護令及跟蹤騷擾之虞，以及逃亡之虞，於12月4日向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

