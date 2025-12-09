歌后曹雅雯屢遭跟騷聲請保護令 女狂粉收押

高雄市 / 綜合報導

金曲歌后曹雅雯，長期遇到一名新加坡籍的劉姓女歌迷騷擾，生活不堪其擾，已向法院聲請跟騷保護令，但沒想到12月初，曹雅雯到高雄公益演出時，劉姓歌迷竟也在演唱會現場等候曹雅雯，嚇得她趕緊報警處理，警方到場逮捕劉女，後續也依違反跟騷法聲押獲准。

藝人曹雅雯說：「我欲甲你攬牢牢。」金曲歌后曹雅雯，12月3日到高雄出席公益演唱會，台上深情演出，溫暖歌聲，也讓台下聽得如癡如醉，但卻傳出，常騷擾曹雅雯的劉姓女歌迷，不甩保護令，也在場等候曹雅雯，嚇得她報警處理。

警方獲報到場後，當場將劉女依法逮捕帶回警局，根據了解，曹雅雯從去年起，就常遭到這名新加坡籍的劉姓女歌迷騷擾，生活不堪其擾，後來依跟騷法聲請保護令，但今年11月到12月間，劉姓女歌迷，還是持續傳送電子郵件，騷擾曹雅雯。

12月3日曹雅雯到高雄公益演出時，劉女更直接跑到現場等候，嚇得曹雅雯，馬上報警處理，高雄仁武分局大華派出所所長黃俊龍說：「依違反跟蹤騷擾防制法，現行犯逮捕，全案訊後依違反保護令，移送偵辦，並建請羈押。」

高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「訊問後，認其有反覆實施，違反保護令，及跟蹤騷擾之虞，及逃亡之虞，在114年12月4日，向橋頭地方法院，聲請羈押獲准。」

曹雅雯也在社群貼文寫下，感謝真的可以好好睡覺吃飯了，而檢方也指出，劉女曾因恐嚇跟蹤騷擾等罪，被新北地院判處，應執行有期徒刑6個月，驅逐出境，也因犯跟蹤騷擾防制法，被台北地院處拘役50天，但人還滯留台灣，如今不甩保護令，聲押獲准，粉絲追星沒問題，但界線還是得拿捏清楚。

