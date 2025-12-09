南部中心／綜合報導

金曲歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾，包括恐嚇、堵人等多種行徑，讓曹雅雯忍無可忍提告，歷經司法程序，劉女曾被法院判刑六個月，已經易科罰金，但是還沒驅逐出境；現在又違反保護令，12月在公益活動上緊盯曹雅雯，這回高雄橋頭地檢署認為她反覆違反保護令，聲請羈押獲准，讓曹雅雯，鬆了一口氣。





歌后曹雅雯遇瘋狂跟騷! 星國女粉追到高雄遭羈押獲准

金曲歌后曹雅雯長期受到一名新加坡籍劉姓女粉絲騷擾。（圖／民視新聞）

歌手曹雅雯：「甲你攬塊心肝頭。」金曲歌后曹雅雯，12月初到高雄出席公益演唱會，溫暖歌聲療癒人心。歌手曹雅雯：「我欲甲你攬牢牢，乎你袂驚袂擱號。」但台下卻有一位粉絲，讓她相當緊張，因為常騷擾曹雅雯的劉姓女歌迷，不甩保護令，又出現在場等候曹雅雯，嚇得她報警處理。警方到場，當場將劉女依法逮捕偵辦，據了解，曹雅雯從去年起就常遭到，這名新加坡籍的劉姓女歌迷騷擾，飛來台灣到處圍堵她，幾乎場場活動都可以看到她，甚至影響她周遭親友生活，即使曹雅雯依跟騷法聲請保護令，劉姓女歌迷還是不放棄，甚至知道曹雅雯要到高雄公益演出，也在現場等候，嚇得她馬上報警。

廣告 廣告









歌后曹雅雯遇瘋狂跟騷! 星國女粉追到高雄遭羈押獲准

劉姓粉絲不甩保護令，多次騷擾曹雅雯，檢方聲請羈押獲准。（圖／民視新聞）





高市警仁武分局大華派出所長黃俊龍：「經查該名劉姓外籍女粉絲，多次騷擾被害人，已獲新北地院核發保護令在案，依違反跟蹤騷擾防制法現行犯逮捕。」其實今年六月，劉姓粉絲已經被判跟騷、妨害自由等五罪，執行後應該將她驅逐出境，沒想到，她又違反保護令，檢察官認定她有重複犯行之虞，再度聲請羈押。橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山：「訊問後認其有反覆實施違反保護令，及跟蹤騷擾之虞及逃亡之虞，在114年12月4日，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押獲准。」得知消息，曹雅雯也在臉書上，貼出律師聲明，寫下感謝，訴說終於可以好好吃飯睡覺，感謝大眾的關心。





原文出處：歌后曹雅雯遇瘋狂跟騷! 星國女粉追到高雄遭羈押獲准

更多民視新聞報導

曹雅雯遭狂粉騷擾留陰影！ 嘆回家疑神疑鬼 驚爆保鑣費用超嚇人

匆促辦完演唱會！曹雅雯圓癌逝父心願 親揭「感人內幕」：最後一次

曹雅雯遭狂粉跟騷1年多 突「翻白眼炸毛」曝1事！

