歌后淚別美聲天后！鄭怡悲慟透露坣娜「老公身旁離世」

美聲天后坣娜於10月16日因紅斑性狼瘡舊疾復發不幸病逝，享年59歲。消息傳出後，同為歌后的鄭怡在社群平台上表達了懷念與不捨。

坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）

鄭怡坦言與坣娜交集雖不多，但每次相遇都留下鮮明記憶。她回憶坣娜年輕時在士林開設一間品味獨特的咖啡廳，美麗大方的老闆娘雖有出色外表，卻只願靠自己一人撐起人生，令人敬佩。坣娜曾遭遇車禍，但透過瑜伽一點一滴走出陰霾，甚至成為瑜伽老師。

歌后鄭怡對坣娜離世相當不捨。（圖／翻攝鄭怡臉書）

鄭怡提到，她們曾在TICC一起舉辦演唱會，當時她因嚴重聲帶紅腫完全無法演唱，感到絕望又孤獨。坣娜主動關心：「有什麼可以幫妳的？」鄭怡回應希望其他歌手能多唱一點，彌補她對歌迷的虧欠。後來坣娜還特地錄製影片，教導鄭怡一些呼吸和瑜伽動作，表示這些對她車禍後的康復很有幫助。

坣娜在距今32年前曾遇車禍死劫。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

「我永遠忘不了當年送暖的她。」鄭怡感慨道。據她所知，有朋友在坣娜生命最後一年常去探望，但坣娜非常低調且要求保密。這位朋友透露，一個月前最後一次探視時，是哭著離開坣娜家的。

坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

鄭怡心痛寫道：「以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》《自由》，美得讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的，永遠記得美麗又善良的坣娜。」

