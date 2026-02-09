歌唱家「長相違規」太像習近平 被封多年解禁 網友卻看衰

中國歌唱家劉克清因長相酷似中國國家主席習近平，自稱多次因「長相違規」遭社群平台抖音封殺多年；近日劉克清表示，他的抖音帳號終於通過審核，他也更新了新頭像照片，但這新頭像看得許多網民們直搖頭，因為梳著油頭、穿西裝的新頭像照片，讓他看起來更像習近平，不僅笑稱「長相更違法，這估計又要被封殺了」。據了解，劉克清已換掉他的西裝頭貼，改成一張看來像「平民」的照片。

據X平台「李老師不是你老師」 近日發文稱，曾經因長相酷似習近平而導致頭像頻頻被封禁的著名男中音歌唱家劉克清，在換了一個新像之後終於過審，並貼出劉克清梳油頭、穿西裝打紅領帶的新頭像照截圖。

據相關報導，2019年9月，劉克清註冊抖音帳號，兩天內吸引了近40人次點讚。當時他發文說：「主要不是因為我唱得好，而是我長得像一位國家領導」，留言區裡許多網民都說他像習近平，沒多久，他的抖音帳號遭屏蔽。

2020年5月，劉克清的抖音帳號又因頭像「違規」，被實名舉報後封號，當時他表示這是第三次因「長相違規」被封帳號，他只有再一次提供個人證明資料等待審核。

2025年，劉克清曾發文表示，過去五年來因為「這張臉」不斷被抖音封號，導致工作機會與收入銳減，家中經濟陷入困頓。他還在朋友圈發布「臉的困擾」文章，稱抖音刪除了自己的頭像，還禁止他30天內修改資料。他表示，自己因為家裡經濟不富裕，有四個小孩，希望在網上通過直播賣聲樂課賺錢，卻因為長相被幾個大平台禁止直播，不知道該怎麼辦了。

不過這次劉克清換的穿西裝新頭像，讓網民看了又為他捏把冷汗，因為裝扮看起來更像「習主席」，紛紛留言：「長相違法了，新頭貼更像了」，「這一發，估計又要被封殺了」，「長相違規，這事兒我還是頭一回聽說」。據網民說，在網民們建議他再換新照之後，劉克清已經身穿西裝的頭貼撤下，換成一張正臉看來像「平民」照片。

