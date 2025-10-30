歌唱比賽連投球也計分！遭控黑箱 主辦方致歉

高雄市 / 綜合報導

高雄一個民間社團，日前跟五甲龍成宮廟方借場地舉辦了一場歌唱比賽，但是賽後卻被抗議評分不公、黑箱作業，有參賽選手表示，原本以5位評審的評分為主，沒想到社團理事長居然現場改規則，臨時讓龍成宮18位委員也能以投球的方式來列入計分，讓得獎名次大翻轉，怒指根本已經內定，對此，遭指控的理事長出面說明，為臨時更改計分方式道歉。

男子火氣不小怒指比賽不公，主辦單位從中做手。參賽選手說：「人家第一名的變最後一名，我請問你，人家會舒服嗎。」就因為一場歌唱比賽，10月26日的決賽，主持人說：「我們這個分數就一球代表一分。」進入決賽的18位選手台上排排站，主持人請請廟方主委上台投球計分，也就是這個計分方式，有選手當場表達不滿。

參賽選手說：「社青組的第二名，我不要領，我捐出去。」得獎者捐獎金，抗議賽事不公，台下也有人其他人大聲附和，台下民眾說：「下次不要辦了，辦到這一次就好了，下次不要辦了。」

高雄一個民間社團10月25、26日兩天，向五甲龍成宮借場地辦歌唱比賽，賽制原本由主辦方邀請的，五位評審的分數決定名次，沒想到後來卻臨時更改評分方式，參賽選手許先生說：「你有分到一顆球你就加一分，我沒有我就沒有加到分，簡章上面沒有的東西為什麼你可以加進來，把我們比賽參賽者當作是白癡。」

好幾位參賽選手，賽後紛紛抗議評分不公，怒批主辦方黑箱作業，對此當事社團理事長出面致歉，主辦社團理事長李方宜說：「我們也沒想到那麼多，所以就以我們委員們的球數以1分來記，所以來產生這麼大的誤解。」後續主辦方也在臉書粉專，發文坦承賽事計分有瑕疵，並恢復原本評審評分的名次，另外再列出其他特別獎項，希望能讓事件圓滿落幕。

