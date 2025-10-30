歌唱賽突冒出10多人投票 參賽者質疑不公爆口角衝突

南部中心／莊舒婷、陳凱茂 高雄市報導

高雄一名男子到廟宇參加歌唱大賽，但活動中除了專業評審老師給的分數外，還突然增加18位廟方委員的投票加分環節，讓他瞬間從第二名掉到第六名，男子因此與工作人員吵起架來，更驚動警方快打部隊到場，讓原本歡樂的氛圍，瞬間變了調。

有參賽者參加歌唱大賽，卻質疑評分不公平發生糾紛。（圖／民眾提供）

參賽者說，委員啊你巴我再安撫我嗎？你巴我再安撫我嗎？身穿白衣的參賽者，對著廟方人員大聲嚷嚷，質疑投票不公平，讓原本位居第二名的他，瞬間掉到第六名。參賽者說，可是他都沒有寫的情況之下，就給人家變成可以投分，人家第一名的變最後一名，我請問你人家會舒服嗎？詐欺啦都可以記啦。身穿黑衣的友人也出面聲援，歌唱大賽變成吵架大賽，驚動警方到場，場面也一發不可收拾。聲源：其他參賽者：「他自己擅自加進去的，有嫌疑作弊就對了。」高市警五甲派出所所長孫英哲：「發生口角糾紛，經員警到場勸阻並告知雙方權益後，雙方自行離去未生衝突情事。」

哪來的！歌唱賽突冒出10多人評分 參賽者質疑不公爆口角衝突

廟方人員受邀投票影響分數，一度引發參賽者不滿意。（圖／民眾提供）高雄鳳山一間廟宇日前舉辦全國歌唱大賽，兩天的時間，共邀請十位評審進行評分，不過最後環節，邀請了18位廟方人員，以投球的方式，為參賽者進行加分，瞬間讓名次大亂，導致場面失控。民眾：「我看哪個比較好哪個比較不好，還是我喜歡哪個聲音就自己在那邊，這樣子不公平啦。」民眾：「哪有這樣子的啊，遊戲規則就要做好啊，哪有說比賽完才改的啊。」寶島藝術文化公益發展協會理事長李方宜：「在分數方面的瑕疵，我們承辦方包括主辦方我們深深的道歉，原始比賽的名次恢復為原來的，加分權的這個分數我們另設一個獎項。」原本考量比賽歌曲中參賽者演唱的曲目是五甲媽，因此讓廟方人員參與投票，卻爆發選手不滿，廟方人員也喊冤，並不知道投了這個票，會影響最終結果，還好經過修正，讓事件圓滿落幕。

