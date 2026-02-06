歌唱APP變投資教室 警銀聯手救回10萬元

▲婦人透過歌唱交友軟體認識一名網友，在對方「呷好道相報」下開始進行虛擬貨幣投資。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名59歲的蔡姓女子日前在網友介紹下投入虛擬貨幣投資，為了再挹注資金，特地前往郵局申辦保單借款，行員關懷資金用途時察覺異狀，立即通報警方到場協助。蔡女起初對自己是否遇上詐騙仍半信半疑，經員警耐心說明與分析後，最終打消借款念頭，避免進一步受騙。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員張鴻、尤建翔於日前上午10點多，接獲轄內郵局通報疑有民眾遭遇詐騙，隨即趕赴現場了解。行員向警方表示，蔡姓女子稍早臨櫃申辦保單借款，在關懷資金用途時得知，她經由網友介紹正投入虛擬貨幣投資，隨即腦中警鐘大作，立即請警方到場協助釐清。

蔡女向警方表示，她是透過歌唱軟體認識一名網友，在對方「呷好道相報」下開始進行虛擬貨幣投資，對方宣稱投入資金越多、獲利越高，每筆交易最低都有6％報酬。雖然將資金挹注至陌生投資標的一度讓她感到遲疑，但交易APP畫面顯示資產持續增加，加上網友不斷鼓吹，才動念透過保單借款新臺幣10萬元，增加投資籌碼。

▲員警查看婦人出示的投資APP畫面後，當場直言：「妳被騙了啦！」。

員警一聽便心裡有數，查看蔡女出示的投資APP畫面後，當場直言：「妳被騙了啦！」蔡女起初仍半信半疑，經員警耐心分析詐騙手法與常見話術後，這才打消保單借款念頭。員警也再三提醒，務必切斷與該名網友的聯繫，避免再次落入詐騙陷阱。

警方呼籲，詐騙集團常透過社群軟體、通訊群組或交友平台，假借投資名義吸引民眾上鉤，並以「高獲利、零風險、穩賺不賠」等話術誘騙資金投入不明網站。115年加強重要節日安全維護工作即將展開，警方提醒民眾務必守護辛苦錢，切勿輕信網友或陌生人提供的投資訊息，凡遇要求解除保單、借貸或匯款投資等情形，皆應提高警覺，可先向家人、金融機構或警方查證；如有疑問，亦可撥打內政部警政署165反詐騙專線諮詢，共同守護自身財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）