《歌喉讚3》女星控遭「凱蒂佩芮性侵」 還原20年前不堪內幕
美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry），去年被目擊和前加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）熱吻、牽手走出戲院，疑似默認戀情，愛情事業兩得意的她，如今被演出《歌喉讚3》的女星露比蘿絲（Ruby Rose）指控20年前曾對她性侵，地點位於墨爾本的夜店，對於這番指控，凱蒂佩芮尚未做出回應。
露比蘿絲在社群發文控怒20年前遭到凱蒂佩芮性侵，並且還原事發過程，指出對方拉開內褲後，用私密處朝臉上做出猥褻及不當接觸，導致她當場嘔吐，坦言過去不知道如何處理，只能把這段不堪過往藏在心中20年，如今才鼓起勇氣說出來，接著強調心理創傷會對人造成長期影響，此外，她表示會去警局報案之外，更暗指除了凱蒂佩芮外，還有其它受害經歷，似乎意謂著還有其他加害者。
對於這番指控，凱蒂佩芮發言人嚴正否認，反控社群上的爆料大多是不實內容，接著指出露比蘿絲曾多次對其他人做出嚴重指控，皆遭到當事者否認，事實上，凱蒂佩芮並非首次面對此類指控，她在2019年演出《Teenage Dream》MV時，被男星喬許克洛斯（Josh Kloss）控訴言語霸凌，甚至在派對上當眾脫下他的褲子露出生殖器，此外，電視主持人坎德拉基（Tina Kandelaki）曾控訴凱蒂佩芮在派對上試圖對他強吻，還做出不當的肢體接觸。
對於種種指控，凱蒂佩芮僅在2020年透過外媒回應，強調所有人都可以顛倒是非，呼籲外界應該審慎看待相關指控。
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