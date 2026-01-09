歌單藏經典羅大佑組交響樂團辦音樂會

71歲音樂教父羅大佑創作能量不斷，持續開拓回歸音樂本質演出形式，9日宣布在將攜手16位中西方原聲樂器演奏家，包含鼓、吉他、貝斯、鋼琴、弦樂四重奏、國樂（笙、笛、揚琴）以及四位和聲，共組「春龍交響樂團」，推出融合古典與流行演出型態的「四季戀紅交響宴音樂會」巡迴演出。

他跟團隊為了讓觀眾聽見舞台上最原始、純粹的聲音，團隊堅持選擇音樂廳與劇院演出，善用場館特性使原聲樂器自然共鳴與合奏呈現，可以避免過多音響擴音的干擾。

羅大佑「四季戀紅交響宴音樂會」將於3月7、8日於台中國家歌劇院大劇院登場，4月3、4日移師高雄衛武營音樂廳開唱，「我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」

歌單中收錄《戀曲2000》專輯中的〈戀曲2000〉與〈就這麼樣吧〉，並向已故黃霑致敬，為電影《笑傲江湖》創作的主題曲〈滄海一聲笑〉，該曲為黃霑包辦詞曲、羅大佑製作，由黃霑、羅大佑與徐克合唱，屆時重新改編這首跨越影像與音樂經典。