歌壇大咖人氣金曲被翻玩！新生代音樂人致敬改編 展現不同層次情感

記者鄭尹翔／台北報導

《滾石撞樂隊 2》再度釋出三首全新改編作品，邀請 Hello Nico、皇后皮箱與 163 braces。（圖／ 滾石唱片 提供）

由滾石唱片策劃的重磅企劃《滾石撞樂隊 2》持續翻玩華語經典，再度釋出三首全新改編作品，邀請 Hello Nico、皇后皮箱與 163 braces，以當代音樂語彙重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉、羅大佑〈妳的樣子〉以及順子〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。透過跨世代音樂人對話，讓經典金曲在新的時代背景下，展現不同以往的情感層次與聆聽想像。

張震嶽的代表作〈愛的初體驗〉自 1997 年推出以來，始終是華語流行音樂中最具辨識度的青春情歌之一，至今官方 Music Video 在 YouTube 累積近 910 萬觀看次數。此次由曾入圍金曲獎的樂團 Hello Nico 改編，他們跳脫原曲輕快幽默的青春氛圍，轉而以冷冽、悲涼的情緒切入，重新描寫「再也回不去的愛」，讓熟悉的旋律多了一層成熟後的回望與失落。

羅大佑經典之作〈妳的樣子〉，至今仍是他在 Spotify 上播放量突破 500 萬次的高人氣作品，歌曲承載著深刻的遺憾與人生感慨。此次皇后皮箱選擇保留原曲旋律骨架，注入復古搖滾元素，並改由女聲演唱，使歌曲氛圍更加慵懶而灑脫，在原有的惆悵之中，多了一份淡然與從容，讓經典情緒以全新姿態被重新感受。

順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉則是華語樂壇極具代表性的創作之一，也讓她奪下金曲獎最佳國語女演唱人。163 braces 在改編中加入電子聲響與更強烈的畫面感，並融合自身創作氣質，打造出既致敬原作、又充滿個人風格的新版本。她表示，希望透過改編，向順子前衛且真誠的創作精神致意，也期待能讓更多年輕世代重新認識這首經典。

《滾石撞樂隊 2》透過這三首新作，再次展現經典歌曲跨越時代的生命力。Hello Nico〈愛的初體驗〉、皇后皮箱〈妳的樣子〉、163 braces〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉已正式上架各大音樂串流平台，後續也將陸續推出更多跨世代改編作品，持續為華語樂壇激盪出嶄新的聲音火花。

