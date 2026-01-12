歌壇第一人！周杰倫參戰澳網 霸氣喊：若奪冠獎金全捐

華語樂壇天王周杰倫在迎來47歲生日前夕，驚喜宣布將以球員身分，於當地時間1月14日正式踏上澳洲網球公開賽（Australian Open）賽場，參加全新賽制「一分大滿貫」，更豪氣承諾若能順利在賽事中奪下最終勝利，將把所有獎金悉數捐贈。

周杰倫正式踏上澳洲網球公開賽賽場。（圖／翻攝自IG）

澳洲網球公開賽官方社群帳號特別發文歡迎這位新戰力，形容周杰倫是從征服體育場的流行音樂之王，轉型為專注的網球運動員。周杰倫在社群平台限時動態坦言，心情既興奮又緊張，原本歌迷還以為他要宣布巡演，沒想到最後竟是與熱愛的體育活動有關。

廣告 廣告

周杰倫參加全新賽制「一分大滿貫」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

這項名為「一分大滿貫」（1 Point Slam）的賽事，讓業餘選手有機會與二十二位職業好手同場競技，此消息引發各界高度關注。比賽採取一分定勝負的殘酷淘汰制，最終贏家可獲得高達100萬澳幣（約2082萬新台幣）的獎金。

周杰倫承諾若能順利在賽事中奪下最終勝利，將把所有獎金悉數捐贈。（圖／翻攝自周杰倫IG）

對於這場硬仗，周杰倫打趣表示，因為是一分制，很有可能不到一分鐘就結束，甚至連球都碰不到就出局。他笑稱若能選擇，一定會選發球，這樣至少能碰到球。他也大方歡迎當地朋友到場加油，但幽默提醒粉絲不必特地遠赴澳洲，因為比賽可能很快就落幕。

延伸閱讀

WBC/中華隊大名單遭媒體亂暴雷？中職：網路資訊不予評論

啦啦隊女神健康異常！趙娟週解約消失應援 領航猿積極聯絡

中職/WBC、12強美國隊牛棚捕手 統一獅找他當客座教練