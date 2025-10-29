歌姬一青窈淚崩力推 《天才琴手》雙胞胎鋼琴家抗命真實故事

《天才琴手》海選了卡蜜兒拉札(左)和梅蘭妮侯貝爾(右)飾演雙胞胎鋼琴家，意外發現兩人竟然是「閨蜜」。海鵬影業提供

音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才「雙胞胎鋼琴家」普萊納姊妹的真實人生，不僅是全球溫馨賣座片《貝禮一家》製作公司的最新力作，今年初在日本上映時更引發空前迴響，獲法媒費加洛報讚譽為「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」。台日混血歌姬一青窈看完後感動到淚流滿面，日本雙胞胎藝人三倉茉奈、三倉佳奈也力推該片是所有懷抱夢想的人必看。

這部動人心弦的電影罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提、瓦倫汀波提聯手執導，這種父子搭檔拍攝雙胞胎姊妹的故事，形成鏡像呼應，堪稱影壇一絕。電影邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎和新銳演員梅蘭妮侯貝爾飾演這對雙胞胎姊妹克萊兒和珍妮。

《天才琴手》劇情描述，姊妹倆在父親嚴格教育下，雙雙進入德國一流音樂學校。然而命運卻開了殘酷的玩笑，她們的雙手竟逐漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆沒有放棄，最終靈機一動，找出專屬於她們的演奏方式，勇敢改寫命運。

有趣的是，劇組原本遍尋真正的雙胞胎鋼琴家飾演主角，遍尋不著下才海選了卡蜜兒拉扎和梅蘭妮侯貝爾，卻意外發現兩人竟是默契好到「比雙胞胎還像雙胞胎」的閨蜜。

卡蜜兒拉札(左)和梅蘭妮侯貝爾(右)在電影《天才琴手》詮釋姊妹鋼琴家。海鵬影業提供

兩位女星為求真實，特地接受了長達8個月的魔鬼鋼琴課程。飾演妹妹的梅蘭妮甚至一度因過度練習得了肌腱炎，但她堅持讓疼痛入戲，意外呈現出最棒的戲劇效果，獲得法媒全面好評，認為其情感詮釋「十分引人共鳴」。

導演波提父子表示，《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於追逐夢想的故事，充滿了激勵人心的力量。電影將於11月14日全台上映。



