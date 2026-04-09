歌廳秀原味再現！15組藝人嗨唱劍湖山 民謠歌王祖劉福助首度登場

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

春季限定時光隧道，耐斯歌廳秀四月群星再聚飆唱《耐斯歌廳秀》自3月起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，4月25日將登場的演出特別邀請，黃西田、劉福助、王彩樺、朱海君、梁佑南、蔡亞露、賈斯汀、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達、梅東生等多位縱橫藝壇的傳奇大咖，現場更包含舞蹈、特技與即興短劇，總計超過11組藝人輪番上陣，力求原汁原味重現「歌、舞、劇、笑」四位一體的經典表演形式，帶領著大家走入春季限定的金碧輝煌，笑聲洋溢時光隧道。

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歌廳秀始祖回歸劉福助四月將在劍湖山耐斯歌廳秀開唱。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界此次成功打破了主題樂園「僅屬於年輕人」的刻板印象，巧妙地結合了樂園門票、歌廳秀席次與五星級餐飲，一站式的複合式娛樂體驗，打造結合樂園加秀場的孝親旅遊新藍海，而對於許多年輕世代而言，這不僅是一場表演，更是一份貼心的「孝親好禮」。

被譽為「不老歌王」的黃西田，不僅是歌廳秀的始祖級人物，更是整場秀的靈魂領隊。黃西田以親民的形象與靈活的反應著稱，充滿故事感的嗓音與信手拈來的笑料，是連結長輩回憶的關鍵鈕。而有「台灣濱崎步」封號的王彩樺，以極強的舞台渲染力與幽默感深受觀眾喜愛。在3月的首演，與台下觀眾的熱情互動成為亮點，此次再度登台，將展現更具不同的張力的表演與華麗造型。

此外，民謠歌王劉福助的首度登場，同為歌廳秀始祖，睽違難得回歸登上大舞台，正宗台味，再現歌廳秀風華，獨特的「勸世歌」風格與快節奏的說唱，將是老一輩觀眾最期待的視聽饗宴。戲劇女神梁佑南則展現了不同的知性魅力與舞台儀態，將與其他前輩共同編織出豐富的視聽層次。 而身為雲林女兒的梁佑南開心表示連著四、五月兩場受邀演出非常開心，雲林是我的娘家，草嶺石壁的櫻花，完全不輸日本啦，我自己經常回雲林，在熟悉的娘家演出，我也經常在這兒出席活動，對演出非常期待。





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