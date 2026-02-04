歌手中國如廁被偷脫口「1句」 小粉紅秒破防：你回台灣！

娛樂中心／江姿儀報導



美籍華裔歌手林中宣出身音樂世家，精通小提琴、鋼琴、吉他、爵士鼓等七種樂器，熱愛創作音樂，還曾與吳建豪、李玖哲合作過。他日前到中國上海百貨公司如廁時，將新買的萬元潮牌外套暫時放置在置物平臺上，卻被竊賊盯上偷走。他無奈報警，直呼「我不想再來上海了！」。影片曝光，引發熱議，小粉紅。





林中宣萬元潮牌外套遭竊 1句話引爆小粉紅群體效應

美籍華裔歌手林中宣日前到中國上海百貨公司如廁時，萬元外套被偷走。（圖／翻攝自林中宣IG）

音樂才子林中宣現居台灣，經常在個人社群拍攝與音樂相關的短影音，IG粉絲超過33萬人。近日他PO出新片，發文表示「一萬塊的外套，在上海買完隔天就被偷？」，畫面中他身處中國上海百貨公司廁所，解釋自己將1天前剛買、價值台幣1萬元的新潮牌外套放在置物平臺上，結果短短如廁時間就失竊，還透露「我在美國都很難遇到這種事情。」。他穿著單薄，等下還要參加活動，著急要尋回外套，只能先請同行的當地友人幫忙報警，等待警方調閱監視器揪出竊賊。

林中宣萬元潮牌外套遭竊 1句話引爆小粉紅群體效應

林中宣透露「我在美國都很難遇到這種事情」，無奈表示「我不想…再來上海了」。（圖／翻攝自林中宣IG）





上海遭竊…歌手嘆「不想再來」 小粉紅氣炸急跳腳！



等待期間，廁所清潔員還向林中宣透露，過年期間容易發生竊案，甚至有人放手機1分鐘就被偷走。林中宣聞言詢問朋友，朋友解釋這種情況很少發生，林中宣無奈表示「我不想…再來上海了」，還指出以後在百貨公司不上廁所「我不上了，我憋！」。他苦等時還釋出善意，直言「如果你需要跟我說，我直接送給你，但不要用偷的好不好」。所幸他當天就尋回外套，「謝謝上海的警察，幫我找到我的外套，我很開心！」。影片曝光，在中國社群微博引發熱議，中國網友氣炸怒嗆「你還是回台灣吧，首先你不應該亂放」、「以後別來了」、「上海不缺你一個」、「別來了」、「自己弄丟」、「不要來了！不歡迎！」。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：華裔歌手萬元外套中國遭竊：不想再來上海 小粉紅秒跳腳破防：你回台灣！

