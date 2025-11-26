歌手出身！陽帆明年出道45週年 將登大港開唱舞台

明年出道45週年，陽帆將登上大港開唱舞台。（出日音樂提供）

令無數樂迷期待的2026大港開唱將於3月21日、22日在高雄駁二藝術特區盛大舉行，消息一出立刻在網路掀起熱烈討論，各路「大港男女」摩拳擦掌，隨時鎖定最新搶票資訊。明年正值陽帆出道45週年，他也將首次登上大港開唱舞台，明年大港開唱20週年的盛事揭開序幕。

陽帆歌手出身，在綜藝界發光發熱。（出日音樂提供）

大港開唱是許多樂迷每年不可錯過的音樂慶典。（出日音樂提供）

熟悉大港開唱的樂迷都知道，每年都會安排資深藝人的特別企劃，過去包括四分衛搭配王彩樺、楊烈與滅火器、苗可麗合體百合花等重磅組合。去年首次採用AI數位科技，讓「酒國歌王」陳一郎驚喜復活，與豬哥亮另類同台演出，引發廣大討論。20週年之際，官方特別規劃資深藝人企劃，邀請陽帆重返歌手身分，帶領樂迷穿越時空，再次感受80年代視覺系風潮。

陽帆自1981年以專輯《揚帆》正式出道，以清新少男形象受到矚目；1988年推出《愛的迷惑》，轉型效仿日本視覺系，塗白臉呈現歌舞伎造型，穿搭亮色酷帥，並挑戰動感合成器流行（Syn-Pop）風格，成為當時台灣歌壇前衛代表。之後他轉戰綜藝界，創造經典「陽婆婆」角色，主持《分手擂台》節目，成為觀眾熱愛的綜藝明星，也讓回歸舞台的期待值更高。

陽帆一直希望能登上大港開唱，出道代表作〈揚帆〉與港邊亦有淵源。明年他將迎接出道45週年，首次答應登台，更點名希望與「爆發力舞台」著稱的夯團同台演出，打造極具張力的限定舞台。主辦單位也透露，接下來將陸續公布更多驚喜陣容及組合，售票同樣採取實名制，國泰世華CUBE信用卡友與大港人將享有優先購票權益，樂迷可密切關注官方公告。

