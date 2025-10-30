歌手坣娜病逝驚傳胰臟癌 「癌王」惡名再受關注：莫名體重下降恐藏警訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

胰臟癌素有「癌王」之稱，即使近年癌症整體治療有長足進步，胰臟癌仍是預後最差的癌症之一。其五年存活率不到 5%，發生率幾乎等同死亡率。由於早期症狀不明顯、診斷常落後、復發率高，使得胰臟癌成為極端凶險的癌症選項。

歌手坣娜因胰臟癌辭世，享年59歲，原先坊間謠傳她因紅斑性狼瘡過世，後經媒體與家屬透露，真正死因為胰臟癌。

北投健康管理醫院主治醫師梁程超表示，胰臟癌致病原因不明，但有相關研究歸納出某些因素會增加風險，國健署調查顯示，胰臟癌發生率男大於女，與基因及飲食習慣有關。

1.年齡：好發於60歲以上的年長者，也有少數的病人在40歲以下罹患胰臟癌，男性得到胰臟癌的風險高於女性。



2抽菸者：抽菸者罹患胰臟癌機率比常人高出2～3倍；戒菸後需要20年才能將風險降低到與一般人相等。



3.酗酒者：在男性一般的急性及慢性胰臟炎大多為喝酒引起。



4.肥胖者：常攝取高動物脂肪食品且肥胖者，罹患胰臟癌風險較高。



5.糖尿病：如果糖尿病病人平日血糖控制佳，卻突然莫名飆升，要小心可能是胰臟癌的警訊；也要特別留意年過50歲以上血糖突然飆高，沒有糖尿病家族史，之前也沒有高血糖問題，卻突然得了糖尿病，應盡速到醫院檢查。



6.遺傳基因突變者：有特定遺傳基因突變者，例如有BRCA1、BRCA2基因突變者，罹患乳癌、卵巢癌風險高外，罹患胰臟癌的風險也較高。遺傳基因導致的罹癌風險可高達一般人的30∼40倍。



7.家族史：家庭中有一等親罹患胰臟癌，機率為常人3～4倍。



8. 常接觸化學溶劑工作者：長期在工作中接觸化學藥品的人，罹患胰臟癌風險較高。

box胰臟的位置在哪裡？

胰臟的位置在胃和十二指腸後方，即使每年健檢做超音波，常會受到胃腸道內的腸氣干擾而影響判斷，由於症狀容易與腸胃疾病或背痛混淆，胰臟癌早期難以被發現。若腫瘤長在胰臟「頭部」，因為膽管被阻塞，有些患者會出現茶色尿、皮膚變黃，至醫院檢查，較可能發現胰臟癌，如果腫瘤還不大，還能爭取到開刀的機會。

(記者碧翠絲，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

