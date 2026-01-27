歌手悲痛證實71 歲父急性腦出血辭世 陳威全奔急返大馬奔喪

【緯來新聞網】馬來西亞歌手陳威全 71 歲父親因急性腦出血造成大面積出血 於 23 日晚間 7 時 10 分辭世，享壽 71 歲，告別式將於明（28 日）在馬來西亞沙巴斗湖舉行。陳威全透露，父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，噩耗來得突然，讓他難以承受。得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程。他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」這份深沉的父愛，也成為他此生最難以忘懷的畫面。

廣告 廣告

馬來西亞歌手陳威全 71 歲父親過世。（圖／陳威全提供）

陳威全今日也在臉書發文悼念父親，簡短卻深情寫下：「謝謝你做我的父親。」他形容父親離世的過程就像「電腦突然斷電般」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是「再也無法聽到你的聲音」，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶，「謝謝你做我的父親。」



談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶，父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」如今再回想起來，更顯珍貴。



原本，陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，將上海、蘇杭一次玩到位，也希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。



出生於沙巴的陳威全，也在此刻更加感念父母一路以來的支持與成全。他表示，爸爸把所有的愛都給了子女與家人，「非常感謝爸爸這一輩子燃燒自己、盡職成全。」正因父母願意給他追逐音樂的空間，才讓他一路走到今天，不知不覺入行也已超過二十年。



回憶與父親的相處點滴，陳威全感念父親自小教會他許多人生價值觀，包括「害人之心不可有，做個愛人如己的人。」他也自認是個「三分鐘熱度」的人，但父親始終教導他要學會堅持、全力以赴，更以身作則，示範什麼是責任感，如何孝敬父母、愛兄弟姊妹，成為好丈夫、好父親、好爺爺與外公。



儘管遺憾自己沒有遺傳到父親的雙眼皮與帥氣外型，陳威全卻認為，父親留給他的，是更重要的禮物-對熱愛事物的執著與創意。他在貼文中寫道：「我覺得有遺傳到你對熱愛事情執著的態度。」



談到此刻最讓自己感到安慰的一件事，陳威全動容表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君（Teresa Teng）的經典《我只在乎你》。」當時他靈機一動，邀請父親與母親一同出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面，「真的拍了很多又帥又美的照片。」



令人動容的是，陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當時《我只在乎你》音樂錄影帶拍攝時留下的劇照。這份跨越音樂與人生的紀念，也讓陳威全在萬般不捨中，感到一絲欣慰，「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」目前陳威全已暫緩所有工作行程，全心陪伴家人處理後事。家屬也感謝各界關心與慰問，懇請外界給予空間，讓一家人能靜靜送父親最後一程。

更多緯來新聞網報導

81歲痛苦歌王現身宣布辦個唱 孫情不擔心體力「百無禁忌」

與NewJeans並列KMA大贏家 人氣團Silica Gel來台辦專場