歌手江志豐突傳病倒 自曝「躺了幾十小時」胞姊龍千玉急探視

台語歌手江志豐今天（12／18）驚傳病倒，他表示自己躺了幾十個小時，原因也不明，經過洗胃數十小後才甦醒。姊姊龍千玉也在第一時間就前往探視，所幸龍千玉表示：「幸好沒有大礙，大家不用太擔心。」

其實，就在前天16日，江志豐才出席姊姊龍千玉的演唱會記者會，當時還與姊弟倆還與媽媽在台上合影，沒想到江志豐就傳出住院消息。江志豐說，他當時突然全身無力、失去意識，經送醫急診後洗胃數小時才甦醒，「我完全沒有意識，醒來後還吵著要回家，醫生才說要留院觀察。」

江志豐表示，病倒的原因，尚不確定是飲食問題還是酒精影響，他回到家中仍有視物不清、眼睛無法聚焦的情況，希望能在明天錄影前完全恢復。他也跟粉絲報平安表示：「身體沒有大問題，就是看東西不太行，希望明天可以康復。」

江志豐臉書也發文表示：「躺了幾十小時，閻王拒收。」瞬間湧入大量關心留言：「注意身體！快點好起來」「閻王都不收你，一定會健康的！」另外，不少粉絲表示，希望江志豐能好好休養、保重身體。

