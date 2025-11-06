歌手溫妮跨界入圍金鐘獎 宣布重啟YouTube頻道

【緯來新聞網】溫妮WINNI日前舉辦2025「未完成」演唱會與粉絲們歡度生日，演唱會名稱來自溫妮對自己的期許與高要求，她坦言，覺得自己好像在每個角色都沒有完成自己想要的里程碑，但2025給予了自己全方位的工作挑戰，重啟YouTube頻道經營內容，演員身分更入圍了本屆金鐘獎；歌手部分在創作女團「BOOM！怪物星人」持續推出新作、巡迴演出，自己的部分，也精心準備了這場生日音樂會與粉絲們相聚。

溫妮WINNI日前舉辦2025「未完成」演唱會與粉絲們歡度生日。（圖／相映音樂提供）

溫妮對於工作總是全心全力付出，讓自己無論在哪個領域的在每個角色都努力去完成，為了這次演唱會，她換了三套造型、首唱了兩首尚未發表的demo、甚至用吉他自彈自唱，期許能趕緊有機會推出新歌給大家聽。團員小魏魏嘉瑩擔任嘉賓，兩人合唱〈是不是又欠揍了〉掀起全場高潮，更送上生日蛋糕給壽星一個大大驚喜，還有喜歡的公仔做為禮物。溫妮許下生日願望：「希望身邊的人都健康快樂，也期許自己越來越好！」



有趣的是，向來淚腺發達的她，先跟粉絲們打預防針：「說真的我沒有那麼愛哭，我只是感性的事情，容易比較多而已！所以今天希望大家不要逼哭我好嗎？你們很奇怪耶，喜歡看別人哭唷。」最後還是流下了感動淚水。看著粉絲們一路追隨支持，溫妮說出心中滿滿感謝：「我的未完成有你們才完整！一年一度的生日演唱會，又和妮們聚在一起了！不管是新朋友老朋友，都很謝謝你們今天把365天其中一天空出來給我。謝謝溫泉蛋，相約明年見！」

黃霆睿出道四年來，終於圓夢首度舉辦個人演唱會。（圖／相映音樂提供）

而創作才子Ray 黃霆睿出道四年來，終於圓夢首度舉辦個人演唱會「Chapter 113」生日音樂會，不僅演唱〈我們〉、〈來不及說再見〉等多首好歌，更展現音樂才華現場自彈自唱，還特別打造小舞台與粉絲近距離互動，音樂會上邀來好友林宇擔任嘉賓，兩人合唱新歌〈答案是你〉，林宇為了力挺好友的首場演唱會，很有義氣的當天特別從上海飛回來出席，讓Ray是感動在心。

