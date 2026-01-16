歌手王夢麟慘了！酒駕撞爛清潔員手推車 酒測0.73遭公共危險罪起訴

歌手王夢麟上個月底在內湖酒駕，酒測值0.73涉公共危險罪，士林地檢署今日偵結起訴。（翻攝王夢麟臉書）

資深歌手王夢麟去年底酒後駕車在台北內湖，失控撞爛路邊清潔隊員的環保手推車後再撞擊路邊電線桿，警方到場酒測，王酒測值0.73毫克，被移送法辦。士林地檢署今（16日）偵結，依《刑法》公共危險罪起訴，並向士林地方法院聲請簡易判決處刑。

這起事故發生在去年12月29日清晨6時許，王夢麟駕駛白色自小客，行經台北市內湖區康樂街，突然撞上路邊清潔隊員的環保手推車，所幸當時清潔人員站在人行道，才沒有受傷，王撞上手推車後，再撞擊路邊電線桿才停下來。

車禍發生後，汐止分局到場處理，並對肇事的王夢麟實施酒測，發現他酒測值達0.7毫克，依公共危險罪嫌送辦。

王夢麟酒駕撞爛一旁清潔員的手推車，所幸清潔員當時在人行道上，才沒有受傷。（翻攝畫面）

王夢麟事後表示，因壓力大，前一晚與朋友喝了酒，自認喝得不多，但酒意未退、睡眠不足，清晨開車外出買早餐時發生事故。王的女兒也透過王夢臉書發文表示，這是「非常嚴重又可惡的錯誤」，不會替父親找任何理由或藉口，她除了數度向外界致歉，也向受到驚嚇的清潔隊員道歉。她透露，王夢麟目前正在深刻反省，並將面對接下來的法律責任。

全案經士林地檢署調查，今日偵結，依公共危險罪嫌起訴王夢麟，並向士林地方法院聲請簡易判決處刑。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

