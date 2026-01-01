歌手王夢麟酒駕肇事！撞翻清潔員推車 酒測超標近3倍涉公共危險罪

歌手王夢麟酒駕肇事。（翻攝自王夢麟臉書）

歌手王夢麟週一（2025年12月29日）清晨6時在內湖康樂街酒駕肇事，他駕駛的小客車先撞上路邊清潔人員手推車，再撞上同側路燈，所幸清潔隊員和他都未受傷。警方現場進行酒測，酒精濃度為0.73毫克，超過0.25毫克法定標準值，依刑法公共危險罪偵辦。

71歲王夢麟是台灣1980年代初校園民歌歌手，他原本是計程車司機，以〈雨中即景〉成名，代表作有〈木棉道〉、〈阿美阿美〉、〈廟會〉、〈小草〉等，曾與趙樹海、黃大城合組MIB三重唱，活躍於歌壇及主持節目，是民歌黃金時代的代表人物之一。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。