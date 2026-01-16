歌手王夢麟酒駕險撞清潔員 酒測嚴重超標今遭起訴

王夢麟酒駕被依公共危險罪嫌起訴。（翻攝自王夢麟臉書）

71歲歌手王夢麟去年底酒後駕車，行經台北市內湖區時失控肇事，撞毀環保局手推車，險些波及清潔員，酒測值高達0.73。士林地檢署今（16日）偵結，依公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

王夢麟於2025年12月29日清晨酒後駕車，行經內湖康樂街時發生事故，不僅撞碎路邊環保局清潔人員的手推車，還進一步撞上同側路燈桿，險些波及正在清掃的清潔員，警方獲報測得其酒測值高達0.73，嚴重超標，當場依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後諭知以2萬元交保。

士林地檢署今日偵查終結，依《刑法》公共危險罪將其起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

王夢麟去年11月才登上大巨蛋參與民歌高峰會演出，此次酒駕肇事過往爭議被掀起，事實上，他曾因酗酒家庭破裂，也曾因停車糾紛情緒失控刺傷鄰居，遭判刑入獄2年。

