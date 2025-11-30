歌手蜜雪情緒崩潰大哭 新歌《真心的擁抱》 渴望被愛、渴望被理解
女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪Michelle Hsu推出最新創作《真心的擁抱》，以細膩的詞曲描繪了暗戀的心酸：明明渴望被愛、渴望被理解，但對方永遠不知道，也永遠看不見。在愛裡，最痛的不是離開，而是從未被選擇。
悲傷的大提琴聲貫穿整首，是他最大的挑戰，已經好久沒有拿出大提琴的他花了快一年的時間密集練習，就只為了能完美拉出最想表達的情緒，就連拍攝MV的時候也一點都不馬乎，就怕演奏不到位會影響拍攝出來的效果，讓大家感受到他對這首歌的用心！
導演設計MV的劇情，是充滿浪漫氛圍的燭光晚餐，但陪伴蜜雪的竟然只有孤獨的空氣，喝著的紅酒就像心裡滴下的血，在拍攝的時候情緒陷入太深，不小心用力過度把紅酒杯打破了。雖然導演已經喊卡，一時還沒有回過神來的蜜雪依然呆在原地沒有反應過來，倒是所有的工作人員都急著過去查看，還好蜜雪並沒有受傷。
原本導演還擔心家庭美滿的蜜雪會哭不出來而特別準備了眼藥水，但蜜雪一直把自己投入在角色跟歌曲的情緒當中，看著手機照片與訂情戒指的蜜雪再也忍不住，完全釋放情緒大哭，在場所有人都不由自主屏息凝氣，挑戰度最難的這一幕居然就這樣完成，這也是蜜雪出道21年以來挑戰最難的任務。
