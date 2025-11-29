歌手謝震廷又傳失聯！友人PO文求助「看到請幫報警」
（記者洪承恩／綜合報導）台中歌手謝震廷近年爭議連環爆，包含惡鄰糾紛、被指賣假琴、與前女友起衝突亮刀等事件，形象大受打擊。如今又遭友人公開點名，再度處於「失聯狀態」，甚至因未履行相關義務而造成金錢損害，對方還呼籲若有人在外看見他，務必立刻報警協助留人，引起圈內一陣譁然。
這次出面發聲的是歌手范揚景。他在Threads上貼文指出，謝震廷封鎖所有聯絡方式，長期不回訊息，也未處理應負責的事情，導致自己出現明確損失。他強調所有證據都已備妥，不再是單純聯絡不上，而是已構成實質影響。范揚景更向圈內人士喊話，若碰巧遇見謝震廷，希望能協助報警，以免他再度離開現場。
范揚景提到，今年8月他就曾為此事公開尋人，當時謝震廷後來現身並解釋是身體狀況不佳、服藥影響才短暫不見人影，並承諾努力償還積欠款項，也透露自己已賣掉部分器材籌錢。但才過三個月，同樣的情況又重演，令他無奈表示這已不是第一次，圈內不少人也曾遭遇過相同對待。
這次因應情況更嚴重，范揚景被迫把自己錄音、演出用的琴拿去變賣，替謝震廷暫時補上應支付的款項。他解釋，身為樂團領班本就需負責所有團務，如果放著不管，就會造成團員直接對他究責，「那不是做人該有的道義」，因此才會選擇先墊款，再公開說明。
范揚景也提醒外界，若近期需要與謝震廷合作，務必先拿到全額費用並簽訂契約，避免重蹈覆轍。他坦言自己之所以選擇公開說明，也是看在謝震廷現任東家的面子上，希望先以和平方式處理，「不然我其實可以直接走法律程序」。他最後也向社會大眾致歉，對於占用媒體資源深感抱歉，但事件荒謬程度已逼得他不得不站出來。
