歌手逼「孕婦身障粉」起身跳舞！嗆「妳看起來很蠢」網炸鍋

英國饒舌歌手Example近日在倫敦O2體育館擔任暖場嘉賓時，竟當眾逼迫一名懷孕又身障的女粉絲站起來跳舞，甚至脫口而出「妳看起來很蠢」，引發大批粉絲不滿。事件曝光後迅速在社群平台延燒，許多人痛批他的發言「失禮又無知」，形象也因此受到重創。









Example在演唱自己熱門歌曲時，對著台下一名坐著的女子喊道「妳在做什麼？妳看起來很蠢！」。（圖／翻攝自IG＠example）

事件發生在JLS樂團演唱會開場表演時，暖場嘉賓Example在演唱自己熱門歌曲時，試圖炒熱現場氣氛。當他注意到前排有名女子始終坐著時，竟直接將焦點對準她，大聲要求她「站起來跳舞」，還喊道「離開妳的座位！妳在做什麼？妳看起來很蠢！」。

事後被點名的女子表示，自己懷孕且是身障人士，身體無法站立。（圖／翻攝自TikTok＠kxrstyyx）

這名被點名的女子克絲蒂（Kirsty），當時懷孕27週，同時也是身障人士，並非不能參與，而是身體無法站立。她後來在TikTok上分享影片還原現場，無奈表示「先生，我懷孕27周，而且是一名身障者」她透露，當下只能揮舞自己的拐杖示意，希望對方能理解情況。





影片曝光後，不少當天在場的歌迷也站出來替克絲蒂發聲。（圖／翻攝自TikTok＠kxrstyyx、IG＠example）

影片曝光後，不少當天在場的歌迷也站出來替克絲蒂發聲，直言「我當時超火大！他太粗魯了，而且不肯罷休」、「他後來還說『連這個孕婦都站起來了』，我不知道他施壓妳站起來，這太不對了」；也有網友表示「Example在威爾斯卡地夫演出時，幾乎『對每個坐著的人發脾氣』」。截至目前，Example本人與經紀團隊仍未出面回應。





原文出處：歌手台上逼「孕婦+身障女粉」站起來跳舞！還羞辱「妳看起來很蠢」網怒了

