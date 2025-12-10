歌手邱軍酒駕撞死運將！怨「媒體公審」聲請不行國民參審被打臉

歌手邱軍在交保後被爆在KTV嗨唱。取自鳳梨 吳泓逸



以《運轉人生》入圍金鐘獎原創歌曲的25歲歌手邱軍，去（2024）年爆出在基隆酒駕上路撞死1名運將，被依酒駕致死等罪嫌起訴，全案進入國民參審程序。邱軍自認已認罪只爭執量刑，主張媒體標題太聳動或內容浮誇，怨「媒體公審」恐汙染國民法官心證，因而聲請不行國民參審，但基隆地院打臉裁定駁回，可抗告。

調查指出，邱軍於去年12/27和女友、友人到基隆某餐館狂灌啤酒、小米酒，他於凌晨4點多開車載女友離開，竟撞上路邊的兩名計程車司機，導致1死1傷，邱軍肇事後逕自離開，兩天後投案，檢方聲請羈押獲准，今年5月間將他依酒駕致死等罪起訴，全案進入國民參審程序。

邱軍主張，自己的職業引發關注，在本案偵查、羈押期間，有諸多和他行為有關或無關的偵辦內容遭到公開，媒體還用聳動標題、情緒性字眼描述犯罪情節，且針對他案發後持續工作的事項評論「冷血」、「當沒事」，以媒體公審的形式激化公眾仇恨。

他主張，有媒體描寫此案時，不當連結演藝公司為他安排的工作人設及代表作品，用「衝撞系歌手真撞死運將」等極為諷刺的內容，加深公眾印象、對立及仇恨，若本案採用國民參審，難保國民法官不會在歷經10個月的新聞報導後，產生「先入為主」的概念而偏頗，明顯有「未審先判」的疑慮。

他也主張自己認罪，只爭執「量刑」，且檢察官有明確舉證，沒有借助國民法官生活經驗、反映國民正當感情的道理，因而聲請不行國民參審。

邱軍演藝事業已因此案一夕崩盤。資料照。翻攝邱軍臉書

但基隆地院合議庭認為，因為社會各界高度關注「酒駕」議題，媒體才會在類似案例發生時進行報導，現今網路資訊傳遞快速，若非離群索居，均有機會接觸新聞報導，光以國民可能接觸新聞報導，就認定國民法官無法公平審判，是否意味，往後在媒體上報導的案件，都不適合進入司法審判了？

合議庭認為，關於新聞價值的判斷，應在新聞自由的合理範圍內，給予最大限度保障，本案不全然採用聳動或不符事實的報導，也有從中性、單純的角度出發，例如「衝撞系歌手」不是媒體賦予的稱謂，而是邱軍在IG上自稱的，不能逕自推定國民法官的心證會被污染。

此外，邱軍和委任律師提出數十條網路留言，佐證國民參審難以公正。但合議庭認為，無法確認隱身在幕後的網友身分，也可能是一人申設多組帳戶留言或帶風向，不能作為國民法官可能審案不公的「事實」。

合議庭也認為，國民參審制度設有選任程序，若有事證足認候選的國民法官無法公正執行職務，法院可以裁定不選任，檢察官、被告或律師也可以不附理由聲請不選任特定人。進入審理程序後，審判長會在訴訟過程照料國民法官，若有事證證明國民法官可能無法公正行使職權，法院也可以裁定解任，充分保障被告的公平審判權利。

合議庭指出，職業法官在審前會說明「無罪推定」、「證據裁判」、「罪疑唯輕」等刑事審判基本原則，審理中也會解惑，降低國民法官預斷、偏見的風險，因此，不能僅以新聞媒體的不正確報導，就排除國民參與審判的適用。

至於邱軍主張認罪只爭執「量刑」，不需要採用國民參審。

但合議庭認為，他涉犯酒駕過失致死及肇逃，是國民自身或親友可能經歷或聽聞之事，該如何「論罪科刑」屬於國民關心事項，是具有重大意義之國民法官案件。而檢辯協商後，雙方對於邱軍是否有《刑法》第59條「情堪憫恕」的減刑規定及刑度輕重，仍有爭執，並非完全沒有採用國民參審的必要；且依照實務審判經驗，本案只需2、3天就可以完成審理，國民法官也不難理解本案爭點，不會因為訴訟拖延導致被告權益受損。

合議庭審酌後駁回聲請，全案仍可抗告。

