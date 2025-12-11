歌手邱軍酒駕撞死運將！ 「控媒體公審」求免國民法官審判遭駁
《運轉人生》原唱邱軍去年底涉嫌酒駕撞死計程車司機後駕車逃逸，被依酒駕致死等罪嫌起訴，全案進入國民參審程序。邱軍與辯護人以「遭媒體強烈報導、輿論高度仇視」等理由聲請改以職業法官審理，然而，法官認定並無足以證明審判會因此不公的具體事實，裁定駁回聲請。
歌手邱軍去年12月27日與女友、友人到基隆某餐館狂灌啤酒、小米酒，於凌晨4點多開車載女友離開時，撞上路邊的2名計程車司機，導致1死1傷。邱軍肇事逃逸2天後投案，基隆地檢署聲請羈押獲准，今年5月將他依酒駕致死等罪起訴，全案進入國民參審程序。
邱軍主張，在本案偵查、羈押期間，許多與他行為有關或無關的偵辦內容遭到公開，多家媒體也以「冷血」、「裝沒事」等情緒性字眼形塑負面形象，激化公眾仇恨，若本案由國民法官參審，難保他們不會在歷經10個月的新聞報導後，受到「未審先判」的影響，嚴重侵害其受公平審判的權利。同時，邱軍也提出，自己認罪只爭執「量刑」，且檢察官有明確舉證，沒有借助國民法官生活經驗、反映國民正當感情的道理，因而聲請免國民法官參審。
不過，基隆地方法院合議庭認為，本案確實受到媒體高度關注，新聞媒體近年來以聳動標題吸引閱讀、提高網路點閱率，但此均屬新聞自由範疇，並無刻意針對邱軍進行不當干擾，也無證據顯示未來選任的國民法官會因此難以保持中立。
合議庭指出，邱軍涉嫌酒駕過失致死及肇逃，是國民自身或親友可能經歷或聽聞的事，該如何「論罪科刑」屬於國民關心事項，而本案也是具重大意義的國民法官案件，並非完全沒有採用國民參審的必要，且依照實務審判經驗，本案只需2至3天就可以完成審理，國民法官也不難理解案件爭點，因此不會只因訴訟拖延導致邱軍權益受損。合議庭審酌後駁回聲請，全案仍可抗告。
★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲，酒飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
