歌手邱軍酒駕肇逃！反控媒體公審「不想國民法官審判」 法官1原因駁回

以歌曲〈運轉人生〉迅速竄紅的歌手邱軍，去年底因酒後駕車撞死一名計程車司機還肇事逃逸，消息一出引發社會撻伐。而檢方今年5月偵結起訴，移審基隆地院裁定20萬元交保。不過，邱軍的律師擔憂媒體報導會影響審判公正，向法院聲請不採國民法官審理，但最終遭到駁回。法官認為「新聞自由、人民享有知道的權利」，且社會各界對於酒駕議題均為高度關注，故當有類似案例發生時，國內外新聞媒體均會以新聞報導。

以歌曲〈運轉人生〉迅速竄紅的歌手邱軍，去年底因酒後駕車撞死一名計程車司機還肇事逃逸，消息一出引發社會撻伐。（圖／翻攝畫面）

回顧整起案件，邱軍在去年12月底於基隆一間餐酒館飲酒後駕車，清晨行經信一路時撞上正於路邊聊天的兩名計程車司機，導致1死1傷悲劇。而邱軍事發當下不僅直接棄車逃跑，還照常出席跨年演出，到案說明時更辯稱「以為撞到石頭」。最終檢方依重大過失及逃逸等罪名起訴他，而在經過法院數月羈押調查後，允許以20萬元交保候審。

邱軍的律師擔心在輿論壓力下，可能會影響到判決結果，因此向基隆地院請求用通常審理程序即可，排除行國民參與審判之程序，理由是邱軍作為公眾人物，已有多家媒體以聳動標題形容他，包括評價其品行為「冷血」、「當沒事」等話，出現與事實不符之報導。

但判決書指出，法官認為，社會各界對於「酒駕」議題均為高度關注，故當有類似案例發生時，國內外新聞媒體均會以新聞報導，使社會大眾知悉該等案例情節，以形成公共意見與促進公共監督，避免政府不作為或濫權，此亦為「媒體」是民主政治中行政權、立法權、司法權以外的「第四權」之主要原因。

判決書提到，現今各種網路資訊傳遞快速，且社群媒體與影音平台盛行，倘非離群索居之人，各種新聞報導本隨手可得、四處可閱聽；而媒體報導屬於言論自由，有中立報導也有情緒字眼，不能因此否定國民法官制度的公平性；至於國民法官審理時，職業法官還是會引導正確方向進行審判，因此將邱軍律師的聲請駁回。

