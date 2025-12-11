歌手邱軍酒駕釀死 不想國民法官審判、法官駁回

歌手邱軍涉嫌酒駕肇事，致人於死並且逃逸。（圖／@1999.kui threads）





歌手邱軍涉嫌酒駕肇事，致人於死並且逃逸，檢方今年5月偵結起訴，律師認為邱軍的職業引起大眾關注，而且有媒體以聳動標題報導，為避免媒體公審激化公眾仇恨，造成審判不公，因此邱軍聲請不進行國民法官審判，不過這項聲請已被法官駁回。

邱軍去年12月27日凌晨與友人喝酒後，清晨駕車行經信一路，撞上路邊的李姓計程車司機與陳姓男子，未停車查看就揚長而去，並一直拖到29日才到案說明。由於警方無法測得事發當下的酒精濃度，只能透過監視器畫面確定當晚邱軍飲酒的事實。受傷的李姓司機於今年1月初傷重身亡，邱軍遭法院收押；今年5月初裁定邱軍以20萬元交保，並限制住居、限制出境出海

但沒想邱軍在被交保後，竟被人PO出手握麥克風，跟著朋友開心合唱自己成名曲，畫面也引發網友怒火，認為「剛收押出來，還有心情唱歌」，也有人說「看起來沒有在反省」。不過也有網友表示，「出門唱歌跟有前科沒有關係，只是會讓人覺得觀感不佳。」

不過邱軍的委任律師以他因職業引起大眾關注，而且有媒體以聳動標題和情緒性字眼做報導，為了避免媒體公審，激化公眾仇恨，造成審判不公，聲請迴避國民法官審判。可是法官卻認為社會對酒駕議題高度關注，新聞媒體報導屬於新聞自由，而且報導中也有很多客觀事實，因此駁回聲請案。



