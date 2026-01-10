歌手陳孟賢遭疑整形！親揭「進廠維修」原因 許願幫金曲歌后伴舞

34歲歌手陳孟賢過往因參加歌唱節目《超級紅人榜》走紅，近年演藝成績也相當亮眼。近期他大方分享近況，透露最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流等過敏性鼻炎症狀，影響呼吸與聲音狀態，為了讓表演更有爆發力，決定「進廠維修」，接受了微創手術積極治療。

34 歲歌手陳孟賢過往因參加歌唱節目《超級紅人榜》走紅，近年演藝成績也相當亮眼。（圖／全球巨星有限公司提供 提供）

術後恢復狀況良好的他，幽默回應外界對整形的揣測，陳孟賢打趣說：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後，野心也全面解鎖，笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行」！

廣告 廣告

而他在去年推出全新專輯《全球巨星》，陳孟賢形容這是一張「用盡力氣生出來的作品」，回頭看唱片與數位成績，他笑說給自己「全球等級的滿意」，能完成專輯本身就已達標，而最享受、也最放不下的身份，始終還是歌手。

歌手陳孟賢遭疑整形，親揭動手術原因。（圖／全球巨星有限公司提供 提供）

陳孟賢說道，儘管身兼主持人、帶貨經營者，必須時時面對殘酷的數字壓力，但只要站上舞台、拿起麥克風，聽到台下粉絲的回應，仍是無可取代的成就感。展望2026年，陳孟賢直言已做好全面升級的準備，演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進，他也向一路支持的廠商與粉絲喊話：「謝謝大家用新台幣支持我推薦的每一個好物，2026年，你們會看到一個升級版的陳孟賢，鼻子通了、眼睛亮了、舞台更敢拚，我都準備好了！」

延伸閱讀

譏諷李珠珢廣告拍得爛！棒球迷出征林妍霏IG 富邦育樂：尊重

林妍霏嘲諷李多慧遭炎上 脫口秀模仿中文口音酸：有人類這樣講話？

李多慧入鏡《冠軍之路》遭罵「關她屁事」！粉絲回嗆：挺中華隊就夠了