歌手陳孟賢遭疑整形！親揭「進廠維修」原因 許願幫金曲歌后伴舞
34歲歌手陳孟賢過往因參加歌唱節目《超級紅人榜》走紅，近年演藝成績也相當亮眼。近期他大方分享近況，透露最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流等過敏性鼻炎症狀，影響呼吸與聲音狀態，為了讓表演更有爆發力，決定「進廠維修」，接受了微創手術積極治療。
術後恢復狀況良好的他，幽默回應外界對整形的揣測，陳孟賢打趣說：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後，野心也全面解鎖，笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行」！
而他在去年推出全新專輯《全球巨星》，陳孟賢形容這是一張「用盡力氣生出來的作品」，回頭看唱片與數位成績，他笑說給自己「全球等級的滿意」，能完成專輯本身就已達標，而最享受、也最放不下的身份，始終還是歌手。
陳孟賢說道，儘管身兼主持人、帶貨經營者，必須時時面對殘酷的數字壓力，但只要站上舞台、拿起麥克風，聽到台下粉絲的回應，仍是無可取代的成就感。展望2026年，陳孟賢直言已做好全面升級的準備，演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進，他也向一路支持的廠商與粉絲喊話：「謝謝大家用新台幣支持我推薦的每一個好物，2026年，你們會看到一個升級版的陳孟賢，鼻子通了、眼睛亮了、舞台更敢拚，我都準備好了！」
延伸閱讀
譏諷李珠珢廣告拍得爛！棒球迷出征林妍霏IG 富邦育樂：尊重
林妍霏嘲諷李多慧遭炎上 脫口秀模仿中文口音酸：有人類這樣講話？
李多慧入鏡《冠軍之路》遭罵「關她屁事」！粉絲回嗆：挺中華隊就夠了
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 37
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 22
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 21 小時前 ・ 25
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 29
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
古天樂被4歲女孩求婚！公開喊話「想嫁給古天樂」 他霸氣親回：等妳
電影《尋秦記》來台宣傳話題不斷，55歲香港男神古天樂不只靠作品掀起回憶殺，近日更因一段「四歲妹妹告白影片」意外成為討論焦點。古天樂昨（8日）接受台灣媒體訪問時，首度正面回應相關話題，一句簡短又淡定的回答，讓現場媒體瞬間笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
夏奇拉親口點名台灣！29秒影片出現台灣國旗 暗示亞洲巡演粉絲暴動
拉丁樂壇天后夏奇拉（Shakira）目前正忙於「女人不哭（Las Mujeres Ya No Lloran）」世界巡迴演唱會，在忙碌行程中，她仍心繫亞洲歌迷。台灣時間9日深夜，夏奇拉無預警在社群平台上傳一段29秒的喊話影片，不僅親口點名台灣，更透露2026年有望前進亞洲開唱，消息一出瞬間讓全亞洲歌迷陷入瘋狂！潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸
蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，本來影片都已經刪除，沒想到她再度重傳爭議影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 51
吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦
與曹格離婚近4年的吳速玲，去年6月被會算命的好友預測「11月會出現新桃花」。她9日出席百貨公司的電商實體概念店開幕記者會，抱怨：「超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3