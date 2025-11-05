歌手黃明志涉台灣網紅命案，馬來西亞警方將朝「謀殺罪」調查

[AFP]

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅命案，大馬警方宣布從「猝死」角度轉為援引「謀殺罪」調查，並指會調查死者生前是否遭性侵。

黃明志在通緝令下一度被指失聯，至11月5日凌晨現身警局投案，警方將延扣他六天調查。

女死者在台灣有「護理女神」之稱，曾參演黃明志歌曲的MV。報導指她在酒店死亡時全身赤裸，黃明志當場被驗出四種毒品呈現陽性，黃明志其後發文否認犯罪，死者經紀人則提出質疑。

案發經過

31歲台灣女網紅謝侑芯，10月22日在馬來西亞工作期間，於吉隆坡一個五星級酒店客房內被揭發死亡。

事隔約一周，當地媒體《星洲網》11月2日獨家報道指出，歌手黃明志牽涉其中。報道引述消息透露，謝侑芯當時身上只蓋著一條白色毛巾，倒臥在酒店浴室浴缸，浴缸內外均無水跡。

謝侑芯在社群媒體的照片 [Instagram/@irisirisss900]

《星洲網》並指，在場的黃明志協助叫救護車，見到救護人員抵達後，並沒詳細說明情況便離去。途中，黃明志被在該樓層進行東協（東盟）峰會佈防工作的警察攔截。報道引述消息指，當時黃明志「神色慌張」，向警員強調不曾吸毒。警員將黃明志押回酒店房間，繼而揭發命案。

馬來西亞警方同日證實，謝侑芯10月20日經吉隆坡機場入境，兩天後發生命案。事發當天警方於下午1時40分左右接報， 謝侑芯在吉隆玻某高級酒店客房內失去意識，當時黃明志也在房內，曾做心肺復甦術（CPR）試圖急救但無果。

當地《中國報》11月2日引述消息指，黃明志供稱他與謝侑芯為拍攝影片而合作，兩人在房內商議一整個晚上，期間謝侑芯獨自進廁所洗澡，但半小時仍未出來，黃明志感不安遂入內查看，發現謝侑芯倒臥在內，他當場嘗試進行心肺復甦術。

循謀殺罪調查、發現毒品

馬來西亞警方初步調查，謝侑芯遺體上未發現任何外傷或性侵痕跡，暫未援引強姦罪名偵辦。

死者遺體被送往吉隆坡中央醫院解剖，案件起初以猝死角度調查，但至11月4日，《中國報》和《星洲網》均報道指，吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布案件轉為援引「謀殺罪」調查，並指黃明志是最後接觸死者的人，警方不排除會扣查他。

報導稱，據當地刑事法典302條文，謀殺罪成可判死刑或監禁30至40年及鞭答最少12下。

在通緝令下，黃明志一度失聯，至11月5日凌晨1時許才在律師陪同下現身金馬警區總部。他在社交媒體發文表示，會全力協助警方調查，給社會大眾及死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我主動去報到的，不曾逃過」。

《中國報》引述金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方已獲得推事批准，11月5日起延扣黃明志為期六天，至11月10日。

此前，警方在案發當場搜到9顆疑似毒品的藍色藥丸（共5.12克），初步研判是俗稱「愛他死」（Ecstasy）的搖頭丸，其初步尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚四種毒品呈陽性反應。

10月24日，黃明志被以《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」起訴，若罪成將面臨至少兩年徒刑、三下鞭刑及罰款。黃明志當庭否認控罪，繳交8,000令吉（約1892美金）保釋金獲准保釋外出，案件將於12月18日再次開庭。

黃明志11月2日在社交平台發文，否認吸毒及藏毒，指「頂多最近喝酒比較多」，又說「相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了」。

對於沒有更早回應事件，他解釋是因為案件還在調查，並說「這幾天我們也遭到了勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底」。關於謝侑芯猝死，黃明志則說「深表遺憾」，並批評救護車遲到近一小時。

當地衛生部官員11月4日回應《中國報》時表示，由吉隆坡中央醫院調派的救護車，只用了26分鐘，即當地時間中午12時56分便抵達現場施救。

[Getty Images]

謝侑芯經紀人Chris（克里斯）對於黃明志的回應表示質疑，他說委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清謝侑芯離世的真相，但得到的訊息前後矛盾，至今無法得到一致的答案。

他透露原先被告知，謝侑芯的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外，但明顯與當地警方的正式聲明及黃明志的聲明相互矛盾，質疑黃明志「在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

Chris又指出，死者家屬已抵大馬處理後事，但表示謝侑芯平日生活規律、熱愛運動，難以接受馬來西亞醫院報告指死因是「心臟病發」的說法。

謝侑芯在台灣有「護理系女神」的稱號，在社群平台上有超過53萬粉絲。她畢業於中台科技大學護理系，曾任職護理師，2020年推出個人寫真集《天使芯》，同年參與拍攝黃明志的單曲《中國痛》MV，當時香港影帝黃秋生也有參與演出。

爭議歌手

現年42歲的黃明志是馬來西亞柔佛州麻坡人，祖籍中國海南，台灣桃園銘傳大學畢業。因在學期間發表了一首諷刺大馬時弊的說唱歌曲，當中包含了馬來西亞舊版國歌，引起大馬政界強烈批評，最終公開道歉。

[AFP]

2016年黃明志與台灣團體玖壹壹合唱的歌曲《Oh My God》，MV中有人扮真主阿拉持槍，遭馬來西亞政府以「侮辱宗教」被羈押。2020年他執導的電影《你是豬（Babi）》，因觸碰敏感的種族議題被舉報，遭馬國政府通緝，其後回國自首。該電影主題曲《Happy Family》曾獲得金馬獎最佳主題曲提名的肯定。

除了諷刺大馬時弊，他也曾以反諷中國為題材，2021年與台灣歌手陳芳語合作的單曲《玻璃心》，被解讀為「暗諷中國網路現象與政治梗」，中國官媒批評是「侮辱中國人民」，兩人的微博帳號被封禁，音樂作品也在中國各大平台下架。

黃明志當時接受BBC中文專訪說，「當那些人玻璃心，他有反應的時候，代表你就是我要唱的那個人。包括你把我的歌禁掉，也是我作品的一部分」。

2024年，黃明志再推出歌曲《龍的傳人》，在MV身穿龍袍的「小熊為尼」造型，被指是暗諷中國國家主席習近平，中國官方認定涉及「敏感內容」禁播。

黃明志曾表示受中國政府打壓，其「大飛機世界巡迴演唱會」原計劃到歐洲、大洋洲、東南亞和台灣等16個城市巡演，2023年在台北小巨蛋場順利完成。但他去年稱，演出前收到通知要取消多個城市的演出，原因是合作夥伴在中國有工作，「受到了來自各方的恐嚇和威脅」而不敢與他合作。