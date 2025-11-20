歌手鼻腔竟出現腫塊！緊急切片檢查 證實全面停工

實力派唱將徐暐翔身體健康亮紅燈。（圖／翻攝自徐暐翔 臉書）





實力派唱將徐暐翔曾被提名金曲獎最佳新人獎，近日在準備第2張專輯錄音工作時候，卻發現身體兩紅燈，鼻腔裡出現腫塊，讓他宣布暫停工作來專心治療。

徐暐翔在IG分享影片，講述自己在9月底曾經歷一場重感冒，因擔心錄音進度第一時間去看醫生，但病癒後卻持續有鼻音，他也為此不斷看診，最後照內視鏡才發現鼻子裡有腫塊，還在生日當天去到台大醫院做切片治療。

面對突如其來的病況，徐暐翔其實十分心慌，已經到錄音階段卻一切被迫停擺，自己覺得十分自責，當時去到錄音室還是都帶有鼻音，讓他十分無助，連最基本的練場都會是心靈上的打擊。

如今切片結果出爐，顯示腫塊為良性，主要因長期的鼻涕倒流導致淋巴組織增生，透過手術切除即可，因此和公司討論後，決定暫停徐暐翔所有行程，知道聲音好轉再持續錄音。



