歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」

林俊傑（右）公開認愛後，近日與女友七七（左）在新加坡電影院被網友巧遇，成為首度曝光的私下合體畫面。（翻攝自微博）

金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。

林俊傑與女友七七被拍到在哪？ 公開認愛後首度同框曝光

有網友近日在新加坡電影院巧遇林俊傑與七七，並拍下兩人觀影時的畫面。照片顯示，當時戲院燈光昏暗，林俊傑身穿深色上衣，與七七並肩而坐，低調融入觀眾席中，並未引起現場騷動。

從曝光畫面可見，林俊傑似乎全神貫注於電影內容，為了看清畫面細節，還微微向前探身；相較之下，七七則顯得相當放鬆，身體自然靠在椅背上觀賞電影，兩人一前一後的坐姿形成有趣對比。

公開戀情後感情是否穩定？ 林俊傑私下互動曝光

這次被拍到的電影院畫面，也是林俊傑公開認愛以來，首次被網友捕捉到與女友七七同框的私下行程。不同於舞台上聚光燈下的歌王形象，私底下的林俊傑顯得相當低調，與女友的互動也偏向生活化。

不同於舞台上的耀眼形象，林俊傑私下約會風格相當低調，與女友七七自在觀影。（翻攝自微博）

粉絲關注不減 祝福聲浪湧現

畫面曝光後，不少粉絲紛紛表示驚喜，也藉此一窺林俊傑私下的感情生活。儘管身處公共場合，兩人並未刻意遮掩行蹤，選擇自在享受觀影時光，也讓外界普遍解讀為感情狀態穩定。

