歌王撞臉習近平！新照「油頭西裝」驚人還原 網笑瘋：在中長得像是犯罪

中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清，擁有一副好歌喉，卻因為一張「天生違規」的臉孔，在中國網路世界寸步難行。近日傳出他的抖音帳號終於通過官方審核，解除了長期的頭像限制。然而，當劉克清上傳最新頭貼後，網路社群瞬間炸鍋，原因無他，只因為這張照片實在「太像了」。

旅義華裔作家「李老師不是你老師」在社群平台X上分享了這張引發騷動的截圖。照片中，劉克清身穿深色西裝、梳著整齊的油頭，神情莊重，無論是輪廓、髮型還是氣質，都與中共總書記習近平驚人地相似。「李老師」也忍不住評論：「終於過審了，但是感覺看起來更像了。」

這張「高度還原」的頭貼曝光後，立刻嚇壞大批網友，眾人紛紛留言驚呼，「這一發，估計他又要被封了」、「大膽！這根本是本尊吧」、「在中國連長相都能違法，真是奇妙的國家」、「這哥們過幾年拍權鬥劇絕對是風口」、「會不會被拉去當替身？」或許是意識到照片可能帶來的風險，劉克清隨後已將該張「油頭西裝照」撤下，換成一張較為普通的正面近照，試圖降低敏感度。

中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清。（圖／翻攝自X平台 ＠whyyoutouzhele）

回顧劉克清的「封號血淚史」，早在2019年9月註冊抖音時，就因兩天內狂吸37萬讚而引起官方注意，當時甚至有網友在留言區刷「首長好」，導致帳號被認定敏感而遭到屏蔽。2020年起，抖音官方更頻繁以「形象違規」為由對他進行實名舉報封號，要求他提供證明資料。

到了2025年，劉克清曾無奈發文感嘆，過去5年來因為「這張臉」不斷被封殺，導致他無法正常經營社群，工作機會與收入銳減，家庭經濟陷入困頓。他曾在朋友圈發布一篇名為《臉的困擾》的文章，附上官方警告通知，顯示其帳號被以「侵犯領袖形象」為由，禁止修改個人資料30天。

劉克清的遭遇並非個案，中國網路審查對「撞臉領導人」的容忍度極低，此前也有美食博主因長相酷似習近平而遭清空帳號。此次劉克清雖然短暫闖關成功，但那張嚇壞全網的「神似照」也再次凸顯了在高度政治敏感的環境下，連天生的長相都可能成為一種「原罪」，未來他的帳號能否安然無恙，仍是網友關注的焦點。

