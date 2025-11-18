歌王歌后全到齊！Ella回娘家開唱 羅文裕×蕭煌奇×Ozone 13組卡司炸翻屏東！

【記者 王靚慧╱屏東 報導】2025《狂客音樂祭》將於 11月22、23日 在 屏東縣內埔六堆紀念公園 強勢登場！今年卡司陣容豪華升級，由金曲歌王 羅文裕 擔任策展人，領軍 Ella 陳嘉樺、蕭煌奇、許富凱、Ozone、理想混蛋、金曲歌后 朱海君 等共 13 組人氣歌手，兩天接力開唱，打造秋季最狂的音樂派對。

去年首度舉辦即吸引四萬人朝聖，今年羅文裕再度扛起策展重任，承諾節目「滿滿彩蛋」，希望狂客音樂祭成為屏東年度必訪活動。他表示今年除了舞台演出，也結合市集、拍照入口意象與大型裝置藝術「狂客巨寶」，還有打卡送手作體驗等互動，邀請大家一起「來屏東瘋狂」。

身為屏東小孩的 Ella 陳嘉樺，22 日將以 full band 帶來 30 分鐘重磅演出，不僅演唱代表作，也準備多首經典華語歌曲。她笑說這次將「大量講客家話」親切問候鄉親，還會與羅文裕合唱客語歌曲，並興奮表示姊姊也組團到場應援。Ella 也推薦一定要品嘗「客家粄條」，更盛讚屏東近年變得更美、更國際化。

金曲歌王 蕭煌奇 一樣超期待再訪屏東，承諾帶來所有粉絲耳熟能詳的代表作，也喊話想趁機品嚐梅干扣肉、封肉、薑絲大腸等經典客家料理。

偶像男團 Ozone 這次更帶來驚喜跨界，將演唱加入客語版本的《World Top》，團員笑說粉絲越唱越順客語，非常期待與大家在屏東再相見。他們也希望有機會品嘗萬巒豬腳，並再去看看印象深刻的屏東夕陽。

人氣樂團 理想混蛋 第一次參加狂客音樂祭，興奮表示將帶來多首招牌歌曲，和粉絲來場震撼大合唱。他們笑稱每次南下都能感受到屏東的熱情，表演空檔也計畫大啖在地肉圓。（圖╱屏東縣政府客家事務處 提供）