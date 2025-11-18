歌王歌后齊聚開唱！《2025狂客音樂祭》 11月22、23日登場！大咖歡聚屏東接力飆唱！

▲Ozone受邀2025狂客音樂祭屏東演出

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】歌王歌后齊聚屏東飆唱！金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、蕭煌奇、Ozone、許富凱、理想混蛋等重量級歌手齊聚歡唱「2025狂客音樂祭」將在11月22、23日於屏東縣內埔六堆紀念公園登場！

▲Ella陳嘉樺受邀2025狂客音樂祭屏東演出

負責策展的羅文裕表示開心再度接下重任，去年首次登場即造成四萬人大朝聖，今年期許人數加倍同歡！身為屏東小孩的Ella陳嘉樺難得在家鄉開唱，姊姊熱力組團到場應援！蕭煌奇期待大啖客家美食！Ozone驚喜跨界唱跳秀客語！理想混蛋預告演出彩蛋驚艷屏東！

廣告 廣告

「2025狂客音樂祭」秋日登場，由屏東縣政府客家事務處主辦，而今年的「狂客音樂祭」由金曲歌王羅文裕策展領軍Ella陳嘉樺 、金曲歌王蕭煌奇、許富凱、偶像男團Ozone、人氣樂團理想混蛋、金曲歌后朱海君、客語金曲山狗大後生樂團、張涵雅、Jhall樂團、HOT SHOCK、粹垢TRAEGO樂團、邱淑蟬等，兩天共計有13組人氣歌手，將輪番站上屏東舞台接力飆唱！

▲理想混蛋受邀2025狂客音樂祭屏東演出

狂客音樂祭去年首次登場、即造成四萬人朝聖大轟動，策展人羅文裕開心表示進入第二年，節目滿滿的彩蛋，努力期許這個活動，成為屏東年度重要的活動之一，透過音樂祭，展現客家多元樣貌與自信的態度，歡迎大家一起來瘋狂！我跟Ella此次難得在屏東舞台合作，我們將有驚喜互動演出，請大家期待！

再度扛下「2025狂客音樂祭」重任，羅文裕分享音樂祭將分為舞台表演、市集等，還有民眾拍照「入口意象」、「裝置藝術狂客巨寶」打卡上傳臉書或IG，免費手作體驗一次等有趣體驗，讓這場年度的嘉年華派對，充滿著期待，在秋日我們將再度大歡聚！

而難得在家鄉開唱，屏東小孩Ella陳嘉樺22日將在家鄉屏東演出，預告將帶來full band編制長達30分鐘的演出，除了演唱自己的歌曲、也會帶來多首經典華語歌。不僅粉絲們超期待，就連姊姊也組好親友團要去現場應援支持。Ella開心表示有驚喜彩蛋，將與羅文裕合唱客家歌曲，Ella笑說這次演出比較不同的是，我會說滿多客家話，親切問候現場的鄉親朋友，但粉絲們可能會聽不太懂，不過沒關係，我會充當翻譯給大家聽。

提到當地客家美食，Ella分享大家一定要吃客家粄條，油蔥香加上食材很純粹的美味，這是我記憶中的美好味道。更稱讚屏東近年在建設、景點都非常漂亮、也越來越國際化，推薦大家一定要多來旅遊走走。

同時Ella近來積極努力籌備全新巡迴演唱會，更為屏東演出備戰練舞、彩排，就是要呈現給大家一場精彩的表演，她開心分享難得站上屏東舞台，期待這場溫暖的相聚！

金曲歌王蕭煌奇則表示非常高興也很期待參加狂客音樂季，秋高氣爽好季節，站上屏東舞台，跟大家分享音樂，好好放鬆開唱，將準備大家都耳熟能詳、喜愛的歌曲！

蕭煌奇並說每年都會造訪屏東演出，之前印象最深刻的就是有好吃的黑鮪魚生魚片、還有櫻花蝦炒飯，屏東老船長的熱情讓我賓至如歸，希望這次來狂客音樂祭、在演出之餘可以品嚐知名客家美食的梅干扣肉、封肉、還有薑絲大腸等美食，這些都讓我超期待的啦。

偶像男團Ozone開心分享很開心我們的《World Top 》這首歌可以與客家語做合作，加入一些客語，增加不同文化上的交流，而且每次表演這首歌的時候，驚喜台下的粉絲朋友們，大聲的跟著唱，越來越會講客家語！

對於美食，團員佳辰笑說我們最想吃屏東的萬巒豬腳了，此次希望可以有空檔時間品嘗，最印象深刻的則是屏東的日落非常美，希望這次有空也可以去看看，而難得屏東開唱，Ozone笑說我們將帶來了專屬限定的客語版《World Top》，期待與粉絲相約屏東見！

人氣樂團理想混蛋表示這是我們第一次受邀參加屏東狂客音樂祭，非常的開心、也很榮幸，近期看到活動的卡司陸續公開，也覺得非常的興奮！這次的演出我們準備了多首「招牌歌曲」，希望可以和現場的粉絲一起來個震撼大合唱！

對於屏東，理想混蛋笑說我們經常來屏東演出，甚至去年的跨年晚會，就是在屏東和大家一起迎接新年呢，因為我們都住在台北，以前總覺得屏東有種遙遠的感覺，但是實際上，每次來到這裡演出，都能感受到大家的熱情、原來是如此的零距離，此次表演空檔，也會相約大啖超美味的屏東肉圓。

最近剛舉行完首次個唱，理想混蛋表示帶著放鬆又愉快的心情，期待在屏東和大家一起度過很Chill很開心的一天！

「2025狂客音樂祭」將在11月22、23日於屏東縣內埔六堆紀念公園登場！了解更多活動詳情，請至屏東縣政府客家事務處粉專！