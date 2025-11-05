歌王洪榮宏出院感謝粉絲！ 幽默預告「做完月子就開唱」

台語金曲歌王洪榮宏於上月因攝護腺問題接受手術，讓粉絲們十分擔心。所幸，他於5日上午在社群平台臉書上分享出院的消息，大家都鬆了一口氣。

台語金曲歌王洪榮宏於上月因攝護腺問題接受手術，讓粉絲們十分擔心。（圖／翻攝自 洪榮宏 臉書粉專 ）

洪榮宏於11月5日發表的照片中，開心地表示自己已經出院，並幽默地提到接下來一個月將進行靜養，稱之為「坐月子」。他感謝教友及粉絲在住院期間的禱告與支持，並透露目前的恢復情況良好。

洪榮宏在10月31日曾分享自己躺在病床上的照片，讓許多粉絲感到不安。經過手術後，他在11月3日也分享了自己在醫院走廊步行的照片，顯示出恢復的良好狀態。5日出院後，他期待在明年1月17日於高雄流行音樂中心舉辦的《舊情綿綿》個人演唱會，並希望能以最佳狀態與粉絲見面。

粉絲們紛紛在社交媒體上留言祝賀，表達對洪榮宏的關心和期待，讓他感受到滿滿的支持與愛。

