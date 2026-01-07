歌王葉啟田任健康大使守護長輩 攜世紀民生深耕高齡關懷

【緯來新聞網】隨著台灣步入超高齡社會，高齡長者的健康尊嚴與生活品質成為不容忽視的社會議題。科技公司世紀民生及其旗下品牌朝和生醫，秉持「取之於社會、用之於社會」的公益精神，宣布啟動全台高齡關懷巡迴講座。更特別邀請國寶級「寶島歌王」葉啟田擔任健康大使，以「愛拼才會贏」的精神帶動全台長輩重視年齡增長後的骨關節保養，共同建構一個更具活力的銀髮社會。

朝和生醫找來「寶島歌王」葉啟田擔任健康大使。（圖／朝和生醫提供）

隨著歲月流逝，人體機能的衰退往往是無聲且持續的。醫師指出，許多年過五十的長輩常將「起身僵硬」或「行走不適」視為理所當然的老化現象，但這其實是關節結構正在加速崩解的求救訊號。世紀民生表示，企業的核心價值應在於解決社會痛點，透過本次全台巡迴，朝和生醫團隊將深入基層社區，幫助長者理解年齡增長後的生理變化，並將正確的預防醫學觀念帶入每個家庭。

葉啟田在全台高齡關懷巡迴講座中以溫暖歌聲鼓舞社區長輩。（圖／朝和生醫提供）

公益大使葉啟田在活動中，不僅以溫暖歌聲鼓舞社區長輩，更以自身經驗分享如何面對年齡帶來的挑戰，他感性表示：「拼了一輩子，最重要的是要能跑、能走、能看見子孫成才。」他強調，維持行動力是長輩保有自尊與快樂的關鍵。透過歌王親民的號召力，全台各地的長者紛紛響應，從認識「年齡導向」的機能衰退開始，學習如何精準地呵護身體。

葉啟田擔任健康大使，關懷社區長輩。（圖／朝和生醫提供）

朝和生醫在公益宣講中分享了生醫界應對老化的最新觀察，包括「訊息傳導的重要性」 醫師指出，年長者修復能力下降，關鍵在於細胞間的指令傳遞變慢。透過專利訊息傳導技術的科學概念，能理解如何重啟體內的修復訊號。以及「跳過代謝瓶頸」， 面對高齡族群轉化率下降的難題，精準的活性修復介質能為身體提供更直接的支援，維持生理平衡。



專業醫師叮嚀，步入高齡後的身體保養不容許任何試錯與浪費。與其在功能受損後才尋求彌補，不如選擇具備科學實證、高品質認證且來源透明的保養路徑。朝和生醫強調，未來將持續推廣公益衛教，將精準修復的科學理念轉化為溫暖的關懷，成為台灣長輩在年齡增長路上的最強韌後盾，讓「愛拼才會贏」的精神在每位長者心中延續。

