歌王蕭煌奇斜槓股神！每天送老婆上班就看盤 投入千萬「不搶台積電」心法曝光

全民瘋投資！蕭煌奇也投入8位數金額在股市，自有一套投資心法。華納音樂提供

金曲歌王蕭煌奇以專輯《做一個惜情軟心的人》再度入圍「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」爭取個人第5座獎座，他再度發揮地獄哏，笑說是因為自己有身心障礙手冊，「我搭高鐵半價，金曲獎應該也有給我優待！」

身為金曲獎入圍常客，蕭煌奇表示，在這個音樂分眾時代，金曲獎對於新進音樂人是很好的跳板，可以藉此被大眾看到，不過這幾年的得獎名單，他也好奇大家還記得多少？不過他隨即正色表示，能入圍要感謝評審的疼愛，不過自己早已放下得失心，「寫的歌、唱的歌能流傳下來比較重要！」

金曲獎是音樂新人跳板！爭取重視台語韻味

蕭煌奇認為，很多時候因為評審的專業性，選出當年音樂性最好、最喜歡的作品，「但是到底有沒有留下一些什麼歌？還是大家會去聽的是周杰倫、蔡依林這些中生代的歌？有沒有幾首歌可以讓大多數的人記住？」

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至於台語歌曲獎項，許多年輕評審多從編曲或旋律角度去切入，忽略了台語本身獨有的語言韻味。「選出來的歌王、歌后，在市場上是不是有反應？有沒有留下什麼歌讓後面的人唱？」他坦言現在中規中矩的歌很難獲得評審青睞，但音樂各有風格，他依然鼓勵年輕人透過金曲獎這個跳板讓更多人聽見。

蕭煌奇入圍2026金曲獎最佳台語男歌手與台語最佳專輯兩大獎，進攻第5做金曲獎。劉耀勻攝

隱藏版股神送老婆上班就開工！蕭煌奇認了「8位數在股市」

除了音樂成就驚人，私下的蕭煌奇更是斜槓股神。他透露自己每天早上7點起床，陪老婆吃早餐、送老婆出門上班，9點鐘一到就準時變身操盤手。面對媒體追問投資金額，蕭煌奇坦言在股市投入資金高達8位數，至於台積電有多少張則笑而不答。

談及近期的股市操作心法，蕭煌奇透露自己偏好操作高價股，「如果不小心輸錢了，我也不好意思」，深怕被老婆發現自己投資失利。他的短線原則是「有賺就要跑，不要貪心」，只要達到預期（例如碰到漲停板）就會趕快獲利了結出場。他也承認自己最近就是因為一時貪心沒跑，結果遇到股市下跌，「少賺一些。」

至於小資族操作高價股可以採取防守策略，利用零股分散風險。「買高價股就買零股，比如一次買10股就好，不要貪心。」至於長線投資，他認為台積電適合放長線，不過他也強調，這是他個人非專業的看法，建議大家還是要有自己的判斷力，找出適合自己的投資方式。此外，蕭煌奇將於9月19日在台北小巨蛋舉辦全新巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式全面開賣。

蕭煌奇將於台北小巨蛋舉辦「BRAVO」演唱會。華納音樂提供

★《鏡報》提醒您：上述投資理財資訊僅供參考，投資人投資前宜審慎考量自身風險與承受能力。如有疏漏錯誤，恕不負任何法律責任。



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