歌王許富凱、麻由捐二手物做公益 1月24日現身「-1111 循寶夠物節」

【緯來新聞網】由緯來電視網主辦，光寶科技、光寶文教基金會協辦的「-1111 循寶夠物節」以「愛護地球、推動循環經濟」為核心理念，透過舉辦大型公益二手市集，讓每一件物品都能被再次珍惜、讓善意持續流動，活動將於1月24日在華山 1914 文化創意產業園區登場。這次八大企業共襄盛舉，共捐出近萬件的二手物品之外，更號召了許多名人一同參與，捐出二手物品，包括棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、宇宙啦啦隊、《夜市王》美麗本人及Alizabeth娘娘、金曲歌王許富凱、人氣樂團怕胖團、核果人以及緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由等，以實際行動拋磚引玉，邀請更多民眾一同加入。

廣告 廣告

許富凱將登「-1111 循寶夠物節」表演歌聲送暖，還捐出珍藏的表演服義賣。（圖／何樂音樂提供）

其中許富凱特別捐出 2021 年第一次站上台北小巨蛋時穿的造形外套，他分享當時《拾歌 台北小巨蛋演唱會》對他、對歌迷來說，都是很重要的一個時刻，這次把外套帶來二手市集，是希望把這份「拾起美好」的心意，繼續留在這裡；怕胖團則是捐出味全龍 2024 大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣，對團員來說，是一場重要演出的紀念，對球迷與樂迷來說，是一份和夢想、和熱愛站在同一邊的收藏，希望能把這份美好，用最有意義的方式傳遞下去。

緯來體育台主播張立群，特別捐出NBA Finals 旅行袋。 (圖／緯來電視網提供）

緯來體育台主播張立群則是捐出了一件極具意義、市面上無法購得的珍貴收藏——NBA Finals 旅行袋，他說「這個旅行袋，在台灣一定買不到，因為只有被邀請到NBA總冠軍賽採訪或轉播，才能拿到的禮物」，這個背包是2023年張立群主播重返NBA 總冠軍賽的印記，跟著主播從邁阿密飛到丹佛，達拉斯到波士頓，再從奧克拉荷馬飛到印地安納，雖然有點捨不得，但張立群說「為了幫助更多有需要幫助的人，願意割愛」。

怕胖團當天熱力演出，還捐出味全龍 2024 大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣 。(圖／歪的音樂提供）

「-1111 循寶夠物節」由緯來電視網主辦，光寶科技、光寶文教基金會協辦，並攜手合作企業（依照中文筆畫排序）皮耶洛實業、兆豐慈善基金會、星展銀行（台灣）、理律法律事務所、凱基銀行、摩根士丹利，共同展現企業投入永續發展與社會關懷的行動力，1月24日在華山 1914 文化創意產業園區 盛大登場，結合企業二手物資、藝人愛心拍賣與公益倡議，邀請民眾一同參與，讓消費成為支持公益與環境永續的具體行動。

「-1111循寶夠物節」本週六上午10點集結八大企業暖心登場。 (圖／緯來電視網提供）

本次公益所得捐贈單位包含 (依照中文筆畫順序)： 中華民國徐生明棒球發展協會、天主教白永恩神父社會福利基金會、多寶藝術學堂、伊甸社會福利基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院、台灣數位有聲書推展學會、孩子的書屋文教基金會、逆風劇團、高雄市私立小天使家園、屏東縣腦性麻痺服務協會及華山社會福利慈善事業基金會。讓被珍惜的物品不只是再利用，更能轉化為推動社會正向改變的力量。



在追求淨零轉型與永續發展的年代，企業不僅是經濟動能的推動者，更是引導社會價值與生活選擇的重要行動者。透過「-1111循寶夠物節」，企業攜手大眾，從生活端實踐循環經濟，讓減量、再利用與共享不再只是口號，而是可以被參與、被實踐的日常選擇。當物品找到新的歸屬，愛也持續被傳遞，這不僅是一場市集，更是一場新生活方式的集體行動，讓永續真正走進每個人的生活之中。

更多緯來新聞網報導

舒華首場個人見面會要來了！11月登TICC 搶票資訊一次看

阿翔當來賓主持魂上身搶話 與金鐘夫妻屠潔、伊森爭百萬