歌神張學友揭「四大天王」拒同台真相！驚人理由曝光 背後原因藏洋蔥

64歲的「歌神」張學友近日完成「60+巡迴演唱會」香港尾場，兩年多來演出324場締造驚人紀錄。演唱會落幕後，他首度公開多年來婉拒「四大天王」再同台的真實原因，坦言希望將美好回憶留在當時，不願停留在過去。張學友1月24日在紅館完成「60+巡迴演唱會」香港最終場，全場座無虛席，安可環節連唱12首歌，狀態依舊穩健。此次巡演共324場，總票房高達65億港幣，扣除舞台製作23億、團隊薪資13億、場地稅費16億後，張學友個人收入估計落在 4,160萬至1.44億港幣之間，創下華語演唱會新紀錄。

演出結束後，張學友接受媒體訪問，對演唱會結束就像失業了一樣感到複雜情緒。（圖／環球音樂提供）

演出結束後，張學友接受媒體訪問，對「演唱會結束就像失業了一樣」感到複雜情緒，他笑說：「想哭又不想哭，緊張又不緊張，都幾十歲了，還哭什麼！」不過他也透露後續計畫，包括金曲演唱會及音樂劇，仍會繼續站上舞台。針對網路傳聞他開這麼多場演唱會是為了還債，甚至傳妻子羅美薇揮霍20億家產，張學友回應：「我平常很節儉，也有存錢習慣。解釋多了反而像在掩飾，網絡傳得太快、太多，根本掌握不了。」他表示，前一晚太太與小女兒也到場支持，而2月 15日正好是他與羅美薇結婚30週年。

演唱會落幕後，他首度公開多年來婉拒「四大天王」再同台的真實原因。（圖／翻攝自抖音）

至於外界長久關心的「四大天王」再同台話題，張學友毫不避諱。他笑問：「你們為什麼想看老了的『四大天王』站在一起？」他解釋，這個稱號只是屬於一個特定時代，過了之後，「我們自己從來沒有說自己是『四大天王』，不代表其他人，這只是媒體炒作出來的。」，張學友坦言，與劉德華、郭富城、黎明各自發展，他自己也不想停留在過去。「我寧願這個稱號留在一個美麗回憶中」，他說。對於過去的光輝歲月，張學友選擇謙遜與敬業，把專注力放在歌唱事業與未來演出，而非重複過往榮耀。

