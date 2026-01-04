歌聲緬懷經國先生 輔導會出席音樂會致敬榮民奉獻

記者郭曉蓓／臺北報導

中央軍事院校校友總會及復興崗校友會今（4）日在中國石油公司國光廳舉辦「懷念經國先生暨復興崗校友合唱團成立10周年音樂會」。國軍退除役官兵輔導委員會由副主任委員陳進廣代表出席，臺北市榮民服務處總幹事葛得生陪同與會，向經國先生一生為國為民的卓越貢獻表達深切追思與崇高敬意。

臺北市榮民服務處表示，本次音樂會由復興崗校友合唱團、擎天合唱團等團體聯袂演出，透過莊嚴溫暖的歌聲，緬懷經國先生致力國家建設及關懷榮民福祉的精神，並凝聚軍事院校校友、榮民眷及社會各界情感交流。

廣告 廣告

陳進廣轉達輔導會主委嚴德發對守護榮民的承諾，退輔會將進一步提升對榮民的服務，除已於各榮民醫院體系設立服務平台推動「綠色通道」措施，提供榮民優先就醫、掛號等服務。榮民至輔導會所屬醫療機構就醫，掛號費及健保部分負擔由輔導會全額補助，落實對榮民的關懷與照顧。

此外，面對國家安全情勢日益複雜，近年共諜滲透手法趨於多樣，退除役官兵肩負更高的愛國標準與忠誠義務，應共同承擔守護國家安全的責任，不辜負榮民前輩的犧牲與奉獻，以確保社會長治久安。

臺北市榮民服務處表示，透過此次音樂會，除表達對經國先生的懷念與敬意外，亦感念全體退除役官兵對國家安定與社會繁榮的貢獻，並以歌聲祈願國運昌隆、社會安定、世界和平。

中央軍事院校校友總會及復興崗校友會舉辦「懷念經國先生暨復興崗校友合唱團成立10周年音樂會」，輔導會偕臺北市榮民服務處出席音樂會致敬榮民奉獻。（圖由臺北市榮民服務處提供）

中央軍事院校校友總會及復興崗校友會舉辦「懷念經國先生暨復興崗校友合唱團成立10周年音樂會」，輔導會偕臺北市榮民服務處出席音樂會致敬榮民奉獻。（圖由臺北市榮民服務處提供）

中央軍事院校校友總會及復興崗校友會舉辦「懷念經國先生暨復興崗校友合唱團成立10周年音樂會」，輔導會偕臺北市榮民服務處出席音樂會致敬榮民奉獻。（圖由臺北市榮民服務處提供）