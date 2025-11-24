歌舞伎演員住處遭祝融 嗆傷送醫搶救不治享壽64歲

歌舞伎演員片岡龜藏遇火災嗆傷送醫，急救後宣告不治。(圖／推特)

日本東京足一處工廠兼住宅的3樓建築，今（24日）凌晨發生火災，住在裡面的歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡次郎），因為嗆傷緊急送醫，沒想到急救一小時後宣告不治，享壽64歲。

根據《日本放送協會》報導，附近民眾見該建築物起火後，立刻報警求援，雖然火勢在兩個小時之內撲滅，不過約莫30平方公尺的3樓房間，已經遭到祝融焚毀，當時住在該房間的片岡龜藏以及另一名男子，因為嗆傷被送醫治療，經過醫療團隊緊急搶救後，另一名男子意識清醒，目前暫無大礙，不過卻無法把片岡龜藏從鬼門關前挽回性命，於今天清晨5點7分不幸身亡，引發火災詳細原因，警方目前還在持續追查中。

片岡龜藏4歲就初次登上舞台演出，除了是資深歌舞伎演員，也曾參與多部舞台劇演出，出道多年的他，對於日本傳統表演藝術貢獻相當多，原本預計下個月在京都演出，如今陣容出現變數，相關單位正在想辦法處理，噩耗傳出後，許多粉絲難以接受噩耗，紛紛留言悼念。

