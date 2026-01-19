歌詞亂七八糟也沒關係！ 通心粉鉛筆「4/12台北首演」喊話歌迷：大聲唱出來

通心粉鉛筆4月來台開唱。好玩國際文化、大國文化提供

日本樂壇備受矚目的搖滾樂團「通心粉鉛筆（マカロニえんぴつ）」正式宣布，將於 2026 年 4 月 12 日在 Zepp New Taipei 舉辦首場在台北的演唱會 「MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜」。這不僅是他們首度來到台北開唱，團員更特別向歌迷喊話：「不管是懂日文還是不懂日文，我們都希望大家跟著一起大聲唱！」

通心粉鉛筆自出道以來，以主唱 Hattori 充滿感染力的嗓音與樂團創作貼近生活的歌詞席捲日本各大排行榜。在確認將來台開唱後，團員們興奮地表示，台北演唱會將緊接在日本全國專輯巡演之後，團員間的默契與演出狀態都正處於「最完美的階段」。為了回饋初次見面的台北歌迷，團員們提議調整歌單：「雖然日本正在跑專輯巡演，但台北演唱會我們想加入更多大家耳熟能詳的經典歌曲！」他們更暖心地表示，聽說 J-POP 與 J-ROCK 在台非常受歡迎，非常期待能見到熱情的歌迷。

廣告 廣告

通心粉鉛筆喊話絲「一起唱」。好玩國際文化、大國文化提供

對於第一次來台開唱，通心粉鉛筆展現了搖滾熱血的態度。他們幽默地喊話：「歌詞亂七八糟也沒關係，希望大家能憑著感覺跟著節奏，一起開口大聲唱！」比起完美的合唱，他們更在乎的是與歌迷共同創造「在那一刻」最無可取代的回憶。

本次演唱會將於 2 月 1 日上午 11 點於遠大售票系統正式開售。場地就在Zepp New Taipei，票價從 2,000 元至 2,800 元不等，包含搖滾區與二樓座席。就讓我們跟著通心粉鉛筆一起在4月12日大聲唱吧！



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步還在氣！ 上海「無人演唱會」事發2個月再度發文：這看起來像彩排？

110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂

李帝勳首回應《信號2》恐因趙震雄醜聞腰斬 曝演繹《模範計程車3》敏感政治議題心境、期待第4季

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚