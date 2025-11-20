歌詩達莎倫娜號啟航！璀璨夜色中展開全新的亞洲航程！
歌詩達莎倫娜號啟航！璀璨夜色中展開全新的亞洲航程！（攝影/曹憶雯)
【旅遊經 曹憶雯報導】
歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）化身為「海上奧林帕斯殿堂」，以全新的亞洲航程，帶領旅客展開結合義式美學與多元文化的郵輪假期。這趟從台灣基隆出發，航行於韓國、日本五座海港城市的遊程，洋溢義大利的熱情與節奏，搭配翻新後的客房與公共空間，以及米其林主廚導入的美食饗宴，成為兼具藝術與感官的海上華麗冒險。
翻新後的莎倫娜號，從大廳到劇院，航行在神話與藝術交織的殿堂。（攝影/曹憶雯)
※.串遊東北亞五座港口城市，為2026年春季遊程熱身
2025年秋季，歌詩達莎倫娜號正式推出嶄新的八日東北亞航程，以「海上度假 × 義式藝術 × 東亞風情」為主題，於11月13日至20日間，自基隆啟航，串聯台灣、韓國、日本三國五城，依序造訪濟州島、釜山；八代（熊本）、長崎，沿途景緻如畫、文化風貌交錯，旅客每天醒來都有嶄新的體驗。
台灣旅客從基隆出發後，經過一天的公海航行，與來自歐洲、日本、韓國、香港等國際旅客，陸續走訪韓國濟州島，欣賞世界自然遺產的火山地貌與蔚藍海岸交織的島嶼風情；同時探索釜山的現代都市、港灣夜色與街頭美食。進入日本航段，從八代港登島後，明顯感受到小城的靜謐氣息，驅車前往熊本城朝聖，又是另一種體驗；長崎則以東西文化交融的歷史名港，述說昔日開港貿易的故事，耐人尋味。
在航程設計上，莎倫娜號主打「無縫轉換假期節奏」，白天探訪異國城市、夜晚回到船上盡享娛樂與饗宴，搭配主題派對、免稅購物、娛樂表演與文化體驗，可同時享受義式假期的悠閒與亞洲航程的多元驚喜。無論親子出遊、夫妻戀侶或三五好友同行，都能感受義式郵輪的熱情浪漫，以及兼具文化深度與度假質感的海上之旅。
八天行程串遊五大海港城市，開啟跨國新節奏。（攝影/曹憶雯）
莎倫娜號從夜景璀燦的釜山港出發，航向下一個港口。（攝影/曹憶雯）
白天登島探索異國街景，夜晚沉浸義式娛樂與饗宴。（攝影/曹憶雯）
邁入2026 年，莎倫娜號將於在3月與 7至10 月，以台灣基隆為母港，提供 4-6 天行裎，分別前往沖繩、石垣島、宮古島、佐世保及鹿兒島，而4 月1日航次更是日韓賞樱主題航次，可以前往日本佐世保及韓國麗水，ㄧ次旅程走訪日韓賞花。
※.義式美學再現 徜徉海上奧林帕斯殿堂
莎倫娜號打造華麗的海上奧林帕斯殿堂。（攝影/曹憶雯）
這次莎倫娜號升級，是歌詩達為期五年的2 億歐元升級投資計劃之一，全船於 10 月完成艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施重裝優化後的首次公開亮相，以煥然一新的姿態迎賓。
眾神寓於船上空間，義式美學翻新後全面展現。（攝影/曹憶雯）
義式風格與現代設計融合，重塑歌詩達莎倫娜號郵輪新風貌。（攝影/曹憶雯）
每晚都有精彩的演出或演唱，陪伴旅人度過美好夜晚。（攝影/曹憶雯）
翻新的莎倫娜號，沿襲設計師約瑟夫・法庫斯（Joseph Farcus）的折衷主義精神，公共空間以現代設計語彙融合古希臘神話風，營造藝術殿堂般的氛圍，維納斯、阿波羅、宙斯等神祇的元素，也被巧妙融入，無論是萬神殿大廳 （Atrio Pantheon ）挑高十層的視野，或氣派華麗的宙斯大劇院（Teatro Giove）舞台，都是視覺饗宴。
套房和陽台房全面升級，整體空間以米白、金銅與藍綠色調交織，呈現悠閒典雅的地中海氛圍。（攝影/曹憶雯）
陽台房視野開闊，可獨享安靜悠閒的海上時光。（攝影/曹憶雯）
同時，套房和陽台房也全面升級，套房提供私人管家服務與尊享用餐禮遇；陽台房則以開闊視野收藏整片海洋。整體空間以米白、金銅與藍綠色調交織，呈現悠閒典雅的地中海氛圍。
休閒到夜生活全面升級 打造最豐富的海上娛樂圈。（攝影/曹憶雯）
家庭與旅人共享體驗，從日光浴到兒童俱樂部都精彩。（攝影/曹憶雯）
此外，休閒娛樂也是一大亮點。麗都日光甲板 （Lido Sole）配備滑動玻璃穹頂與按摩池，白天可日光浴、夜晚則化身露天電影院。阿波羅大酒吧 （Grand Bar Apollo ）與邱比特酒吧（Cupido Piano Bar ）為夜貓族點亮微醺時光；潘神 （Disco ）以爵士與電音交織，成為海上最自由的舞池。
旅客也能在水療中心（Solemio Spa）體驗芳香療癒與海洋能量，享受全新的私密的日光甲板日光浴，或在健身房（Gym）邊運動邊眺望無際藍海，為假期注入活力。對家庭旅客而言，思高兒童俱樂部 （Squok Club）提供專屬活動與托育空間，「一日小船長」與「小公主日」換裝體驗，讓孩子在旅途中圓夢。
※.海上餐桌 從義式經典到亞洲驚喜
美食的改變，也是驚喜之一。莎倫娜號以「海上饗宴」為靈魂核心，全船擁有十餘間主題餐廳與酒吧，從義大利傳統美味到亞洲創意料理一應俱全。免費主餐廳瑟瑞斯 （Ceres）與維斯塔 （Vesta）以羅馬女神為名，金黃麥浪色調營造永恆豐收氛圍，提供中西合璧的每日驚喜菜色。全天候開放的波羅馬特自助餐廳 （Polomate Buffet）供應中式、西式與南亞料理，讓旅客輕鬆品嚐全球風味。
招牌餐廳Archipelago由三大米其林主廚設計研發菜單，讓海上餐飲邁向更高層次。
招牌餐廳Archipelago用餐空間簡約獨具氣氛。（攝影/曹憶雯）
付費精緻餐飲中，Archipelago餐廳由米其林星級主廚共同研製菜單，以「海洋風味 × 藝術料理」概念，呈現海上精緻饗宴。三位米其林星級主廚分別是來自西班牙的Angel Leon、法國名廚Hélène Darroze，以及義大利的Bruno Barbieri ，三人聯手策劃，三人以大海與航線目的地為靈感研發菜單，融合地中海風味與創新烹飪手法，各自精彩。至於使用的食材，則來自每一座靠港城市，傳達歌詩達郵輪對環境保護與永續旅遊的承諾。
義式披薩和手工義式冰淇淋、甜點，深受喜愛。（攝影/曹憶雯）
義式披薩和手工義式冰淇淋、甜點，深受喜愛。（攝影/曹憶雯）
知名甜點師為莎輪娜號設計的甜點，成為每晚主餐廳最受期待的享受。（攝影/曹憶雯）
從經典義式到日式精緻，十多間餐廳與酒吧打造海上饗宴。（攝影/曹憶雯）。
郵輪上的甜點與宵夜也令人念念不忘。義式冰淇淋甜點吧（Gelateria Amarillo）每天推出手作義式冰淇淋與馬卡龍，無花果口味冰淇淋是熱賣品項；超人氣的Pummid’Oro Pizzeria提供正統義大利手工披薩，口味多元，是披薩控的天堂；另一家Sushino at Costa為歌詩達旗下第一間海上壽司吧，無論想尋找熟悉的家鄉味，或探索異國新風味，都能在整趟航行中，滿足味蕾的需求。相關莎倫娜號訊息，可至官網(https://www.icosta.com.tw/index.html#top)查詢！
※.DATA 旅遊情報──
1.桔豐WiFi：推出最新的kddi 5g qr code esim方案，前往日本旅遊，上網更便捷。https://www.jetfimobile.com/ads/AU5G
2.Klook濟州島專業司機包車遊（機場接送及觀光）：https://www.klook.com/zh-TW/activity/134390-jeju-island-private-car-rental-with-expert-driver-10-hours/
3.莎倫娜號2026年春季產品，請至百威、可樂、雄獅、鳳凰、東南、世邦等旅行社查詢！
