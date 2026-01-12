歌詩達郵輪放空之旅 樂享船上吃喝岸上觀光
郵輪是海上旅館，也是餐廳、劇院、酒吧，還有泳池、健身房……集結諸多娛樂，但沒有一定得做什麼，格外自在放空。
文、攝影／陳彥豪 （旅遊作家）
踏入船艙、擱妥行李。以往每回搭郵輪，我總是先到高層的甲板眺看港口，但這次來到歌詩達莎倫娜號（Costa Serena），我卻是直接拜訪挑高10層樓的萬神殿大廳，只因這艘船剛完成升級改裝，令人好奇嶄新風貌。只見在萬神殿大廳裡，天幕懸掛著3D列印雲朵，四周環繞新設的燈光投影，盡顯富麗堂皇，展現郵輪該有的氣派。
莎倫娜號是在疫情時代以後，首艘重返台灣市場的國際郵輪，從2023年7月起，就持續有從台灣出發、前往日韓的航程。在2025年時，這艘約11.5萬噸的郵輪全面翻新，華麗變身。此行我正在11月間搭上她回歸之後的台灣首航，從基隆出發進行日韓巡禮，依序停靠濟州、釜山、八代、長崎。
多年來搭了許多趟郵輪，比起岸上觀光，我更喜愛在船上的時光，而這艘改裝過後的莎倫娜號，有更為璀璨亮麗、還不時演奏鋼琴或舉辦拍賣會的萬神殿大廳；有整修後更具現代風格的阿波羅大酒吧；有桌椅和沙發都是心形的邱比特舞廳。隨意找個地方坐下，來杯純正的Espresso咖啡，已是絕佳享受。
搭郵輪，待在船上的時間不短，還有些根本不靠港的日子，吃、喝格外要緊，甚至一天裡如何挑選、拜訪船上不同的特色餐坊，彷彿也成了一種「行程」。莎倫娜號有三間免費餐廳，包括改裝後更顯明亮而有氣勢的瑟瑞斯餐廳與維斯塔餐廳，有時用餐到一半，服務人員還突然來一段舞蹈，或是有歌手引吭高歌，別增驚喜趣味。
在付費餐廳當中，除了有全新裝潢的壽司吧Sushino@Costa等各國風味美食之外，歌詩達旗下招牌餐廳「Archipelago」也隨著這次的郵輪升級，登臨莎倫娜號，並請到分別來自西班牙、法國、義大利的三位米其林名廚策劃獨家料理。當來到這間以漂流木妝點的嶄新「Archipelago」，格外能感受在郵輪上暢享美食的講究。
此外，歌詩達是義大利品牌，船上的義式冰淇淋，或是手工義式薄餅屋Pizzeria Pummid’Oro裡的道地義式披薩，也都不容錯過。海上航行日的午後，和旅伴吃冰談天，或到甲板上曬太陽，都是愜意選擇。白天裡可以隨意賞看酒吧裡的表演，入夜後來到挑高三層、光影閃動的宙斯大劇院，每晚分別有Live演唱會、義大利男高音與特技、魔術等諸般表演，帶來豐富的視聽享受。
船上永遠不愁沒事做，而靠岸之後怎麼安排，其中策略同樣相當多變。直接洽購郵輪公司的岸上觀光行程，是最簡單便捷的選擇，且不用擔心會耽誤回船時間。此外在網路上預約包車也很方便，甚至直接下船再想方設法，也另有一種隨機之趣。
比如此行我就和旅伴提前預約了在韓國濟州島的一日包車，但在釜山則未做安排，是在下船之後，遇上直接來招攬客人的包車司機。兩天比較下來，似乎還是有預約的司機素質較佳而有保障。
濟州、釜山都是景點密度高、遊憩路線多元之所在，前者兼具自然與人文風采，且不管怎麼走，都有美麗海景相伴；後者可搭依然當紅的膠囊列車、海岸列車，或是前往打卡名景甘川洞文化村，並在行旅中尋覓豬肉湯飯、烤腸、海鮮、炸雞等美食。
當船行來到日本之後，體驗又有不同。首先來到九州熊本縣的八代港，此站其實可以完全不離開港口，因為港濱就有一座「熊本熊港八代」公園，除了聳立高達六公尺的巨大熊本熊之外，還有數十隻熊本熊分別以合唱團等姿態出現，相當討喜可愛。港邊也有商店街，以及前來迎接郵輪乘客的攤商，在此走逛就可花去大把時間。若仍不足，也可搭車前進八代市或熊本市內，探看熊本城等地標景點。
長崎港則位於長崎縣內的長崎市，也是一座對郵輪乘客相當友好的港口，因為從港邊僅靠步行，就已能抵達大浦天主堂等景點，往天主堂路上，還有熱鬧的商店街。其次長崎有便捷的路面電車，郵輪靠岸地點剛好接近「大浦海岸通」車站，在搭上四通八達的路面電車後，便可探究長崎市內各景點。值得一提的是，長崎瀰漫異國風的港灣風情本就迷人，因此在郵輪進出港口之際，別忘了來到甲板上，賞看緩緩駛入或駛離港口的景致。
莎倫娜號在2026年裡，將陸續推出以基隆或高雄為母港、前往日本或日韓雙國的諸多行程，想在旅途之中不必拖行李、自在安排每一處行旅地點的遊覽方式，不妨搭一趟郵輪，便可享一路有海景相隨、任何時候都可到甲板上暢快吹海風。END
〈圖說〉
圖5）到甲板上吹海風，相當愜意享受。
2
