歌迷失控衝上舞台「GD、劉德華都碰過！」他跨年1反應直接封神

天王GD、劉德華都碰過歌迷粉絲試圖衝上舞台的狀況，但他們的臨時反應意外大受好評。（圖／達志影像、中時資料照）

歌手王ADEN日前到校園表演時，因不滿歌迷女學生衝上舞台打斷表演，直接蹲在地上表達不悅，事後更拍片嘲諷，導致女歌迷被網暴，引起熱議。事實上，包含吳宗憲、劉德華，甚至是天王G-Dragon等多位大咖級歌手都有類似經驗，可是他們的臨時反應，卻意外大受好評，製造更多話題。

歌迷遭保全抬走！劉德華消失舞台跑去關心

去年8月，天王劉德華在大陸南京舉辦的巡迴演唱會「今天…is the Day」，吸引超過萬位歌迷朝聖。向來親民的劉德華，就趁著中途擦汗時與歌迷們聊天，此時台下就傳來要求劉德華到舞台下方的聲音。劉德華則開玩笑地回答「我下來？你過來啊。」準備為下首曲目〈奉陪到底〉表演。

結果真的有歌迷違反規定，衝到舞台前面示意握手，隨後被保全抬出去。但劉德華反而是提醒保全小心，不要傷害到歌迷為主，接著還親自走到後台確認對方安全。回到舞台後才跟大家報告狀況，呼籲歌迷們冷靜並注意安全，隨後繼續完成演出。

遇粉絲衝上舞台！GD冷靜暖舉獲封「王者」

要說歌迷嗨到衝上舞台，GD絕對是經驗最多的一位，而且在今年6月就發生過。當時GD人在越南為「K-STAR SPARK IN VIETNAM」演唱會演出，即便現場下著傾盆大雨，他依舊賣力表演，怎料〈crooked〉唱到一半，旁邊竟殺出粉絲，衝上樓梯就要靠近GD。

眼見男舞者、保全護駕，GD才見到這起突發狀況，但他反而一邊唱歌，一邊溫暖地盯著粉絲，比出手勢安撫幫忙情緒，如此冷靜的反應，也被歌迷們盛讚是「王者」，對男神更加熱愛。

GD當時一邊唱，一邊做出手勢，試圖安撫歌迷情緒。（圖／翻攝微博）

男子騎車衝上舞台！吳宗憲教科書反應封神

不過最令台灣網友印象深刻的，絕非綜藝天王吳宗憲莫屬。2020年（2019/12/31）吳宗憲受邀為台中跨年晚會表演，正和大家唱起〈笨小孩〉時，唱到一半，後方突然冒出一輛機車，直接大剌剌停在吳宗憲旁邊。

雖然吳宗憲滿臉困惑，但他依舊拿著麥克風唱歌，趁著間奏，吳宗憲還不忘幽默詢問對方來意，「你是送外賣的事吧？欸欸怎麼會有這一段我都不知道？」後來不疾不徐地一邊往台下丟禮物，與兒子鹿希派完成演出。憑藉冷靜又幽默地的反應，不只讓吳宗憲封神，也成為演藝圈至今無數藝人的最佳範例。

