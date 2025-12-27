歌迷為北捷英雄余家昶點歌 阿信動容：我們該記得這個名字
五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡演回到初始站台中，首場演出今（27日）登場，來到點歌環節，有一位歌迷為在北捷隨機傷人案犧牲的余家昶點歌，阿信提到事發時他在上海演出，但一直關心這起發生在台北的悲劇，「原來大家都不認識他（余家昶），現在全都人認識了他，但原本是希望永遠不要知道這位英雄 。」
該位歌迷表示事件發生之後，犯人的名字不斷被放大，但他認為應該被記得名字的是這位余先生，「因為他是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能會發生更大的犧牲，他卻不能回家了，他的勇敢、善良、大愛，我覺得值得被記住這個名字。」歌迷為余先生點了〈起來〉，表示：「這首歌有正面的力量，在恐懼時可以勇敢面對未來。」
除了〈起來〉，阿信也加碼唱〈勇敢〉，並說：「在2025年底，我們都該記得這個名字－余家昶。」阿信表示事件發生時他人在上海，不能陪伴在台灣歌迷身邊，讓他的情緒有點複雜，更感性地說：「能為你們生命中的喜怒哀樂演唱，是我的榮幸，能跟你們活在同一個世代，是我的幸運。」
此次五月天台中演唱會維安做好萬全準備，台中警方出動動保大特勤霹靂小組、偵爆犬還有防爆人員，多次巡邏台中洲際棒球場。台中市府也提前啟動第二階段升級維安應變專案，並成立維安應變中心，各車站加強旅客防範宣導並提升巡檢密度，捷運警察也增派人力加強巡邏守望，全力守護民眾安全。
看更多 CTWANT 文章
醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗
日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮
醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付
其他人也在看
王ADEN看看！謝金燕、蔡依林、阿妹歌迷亂入「教科書級反應」曝光
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近期在校園活動演出時，因台下一名女學生突然登台跳舞，讓他情緒明顯受緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
吳宗憲宣布舉辦大型演唱會！時間地點出爐 笑說：當最後一場在唱
「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲正式宣布將在台北舉辦大型演唱會！睽違近八年，自2019年高雄巨蛋與馬來西亞演唱會後，粉絲引頸期盼多時，吳宗憲終於確定於2026年3月29日（週日）晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦「吳宗憲 JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，消息一出立刻引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
天后蔡依林跨年演唱會倒數! "週邊快閃店"搶先曝光
生活中心／綜合報導華語天后Jolin蔡依林今年推出她的第15張全新專輯，同時在下週，一連三天舉辦巡演，這也是她首度在大巨蛋開唱，演唱會進入倒數時刻，更驚喜宣布，推出「快閃艙」，讓粉絲們搶先進入演唱會的感官世界。時隔6年再發新專輯，歌壇天后Jolin蔡依林不只推出新作品，下週還將首度登上台北大巨蛋，開唱倒數，給足粉絲驚喜，12/27開始，先讓大家逛逛快閃店，買個過癮。蔡依林粉絲：「我國小的時候在菲律賓的時候，就有在聽她的歌，然後唱歌比賽也會唱她的歌，1/1要跟Jolin一起過，然後周邊（商品）我之前第一波預購，也買了超過一萬塊，Pleasure裡全部的歌，一定要全唱完，我是從上一場才開始看的，因為學生時期，比較沒有錢，我這次看兩場，（快閃艙）可以先看一下，東西長怎麼樣，如果有喜歡再買，很符合Jolin這次的Pleasure整個風格，整個周邊（商品）也很Jolin，這次沒有搶到（票）。」蔡依林在大巨蛋開唱前，搶先推出快閃艙讓粉絲體驗。（圖／民視新聞）從外頭就感受到強烈的色彩對比，蔡依林演唱會的快閃艙，就在大巨蛋週邊百貨旁，5天的快閃活動，粉絲依號碼入場，免去過長的等候時間，艙內依演唱會主視覺為概念，讓粉絲能打卡互動，想買週邊，則到艙外，掃QRcode，馬上能知道哪件有現貨。MV裡面的元素，都能在商品中找到蛛絲馬跡，像是這個命運之輪，還有限定版的T恤、像拆盲盒的語錄衣，從細節感受天后的用心。蔡依林的快閃店呈現出演唱會主視覺。（圖／民視新聞）蔡依林粉絲：「因為有些（明星）周邊，可能只有演唱會，過後就不會穿了，但她的東西感覺是，（演唱會）過後還可以繼續使用，喜歡10幾年有了，大概10點就來排隊，因為怕搶不到（喜歡的周邊），（下午）又帶朋友過來，大概（花）一萬塊，覺得她很努力，是大家的榜樣。」不少粉絲都是從小時候就開始認識Jolin，華語天后蔡依林推出第15張專輯，也被音樂帶往另個高峰，年底一連三天在大巨蛋巡演，倒數時刻，先讓大家進入繽紛的感官世界。原文出處：天后蔡依林跨年演唱會倒數！ 「週邊快閃店」搶先曝光 更多民視新聞報導跨年倒數! 北部東北季風影響多雲有雨"看煙火要選位"泰勒絲巡演紀錄片驚見台灣舞者！超狂背景曝光蔡依林大巨蛋開唱倒數! 開啟「全力備戰模式」快閃彩排民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
快來卡位！台南好young新營南瀛草地音樂會今晚開唱 公告禁帶物品
「2026台南好young」跨年系列第二場的南瀛草地音樂會，今天（27日）晚上6點將在新營南瀛綠都心公園登場，有8組台、日藝人接力開唱，玖壹壹壓軸，今天上午就有不少青少年粉絲前來台前搖滾區卡位；市府公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 100
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 142
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 5 小時前 ・ 68
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 53
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 39
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 269
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16