歌迷為北捷英雄余家昶點歌 阿信動容：我們該記得這個名字

五月天為北捷英雄余家昶獻唱。（圖／相信音樂提供）

五月天5525+1主題《回到那一天》25週年巡演回到初始站台中，首場演出今（27日）登場，來到點歌環節，有一位歌迷為在北捷隨機傷人案犧牲的余家昶點歌，阿信提到事發時他在上海演出，但一直關心這起發生在台北的悲劇，「原來大家都不認識他（余家昶），現在全都人認識了他，但原本是希望永遠不要知道這位英雄 。」

該位歌迷表示事件發生之後，犯人的名字不斷被放大，但他認為應該被記得名字的是這位余先生，「因為他是真正的英雄，如果沒有他的見義勇為，可能會發生更大的犧牲，他卻不能回家了，他的勇敢、善良、大愛，我覺得值得被記住這個名字。」歌迷為余先生點了〈起來〉，表示：「這首歌有正面的力量，在恐懼時可以勇敢面對未來。」

五月天感性向歌迷告白。（圖／相信音樂提供）

除了〈起來〉，阿信也加碼唱〈勇敢〉，並說：「在2025年底，我們都該記得這個名字－余家昶。」阿信表示事件發生時他人在上海，不能陪伴在台灣歌迷身邊，讓他的情緒有點複雜，更感性地說：「能為你們生命中的喜怒哀樂演唱，是我的榮幸，能跟你們活在同一個世代，是我的幸運。」

此次五月天台中演唱會維安做好萬全準備，台中警方出動動保大特勤霹靂小組、偵爆犬還有防爆人員，多次巡邏台中洲際棒球場。台中市府也提前啟動第二階段升級維安應變專案，並成立維安應變中心，各車站加強旅客防範宣導並提升巡檢密度，捷運警察也增派人力加強巡邏守望，全力守護民眾安全。

